Gençler hem endişeli hem de umutlu

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SINUS Gençlik Araştırması 2024, Federal Siyaset Eğitim Merkezi (Bpb) tarafından tanıtıldı. Çevre ve iklim konusunda 2020’de yapılan bir önceki araştırmada yaygın olan endişe, genç nesil arasında artmaya devam ediyor. Buna ek olarak, değerlendirilmesi zor olan göç, ırkçılık ve ayrımcılıktaki artış nedeniyle önemli bir belirsizlik söz konusu. Gençlerin birçoğu da çözüm bulma konusunda siyasetçilere güvenmiyor. Ancak araştırma sonuçları, gelecekle ilgili korkulara rağmen 14-17 yaş arası gençlerin yüzde 84’ünün günlük yaşamlarından memnun ya da çok memnun olduğunu da gösteriyor. Koruma ve sürdürülebilirlik birçok genç için daha da önemli hale geldi. Birçoğu toplumun merkezinde yer almak istiyor ve mutlu bir birliktelik, çocuklar, evcil hayvanlar, mülk, iyi bir iş ve kaygısız bir yaşam için yeterli para hayal ediyor.

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‘İYİMSERLİKLERİNİ KORUYORLAR’

Araştırmanın yazarı Marc Calmbach, bu durumu en şaşırtıcı bulgu olarak nitelendiriyor. Calmbach, “Krizler birikiyor ve gençler krizlerle başa çıkma konusunda iyimserliklerini koruyorlar ki, bu şaşırtıcı bir durum” dedi. Bpb Başkanı Thomas Krüger de burada ele alınan kuşağın neredeyse sadece krizlerle yaşadığına dikkati çekti. Ancak Krüger’e göre bu durum, kötümserliğe değil ‘koşullanmış iyimserliğe’ yol açıyor. Araştırmaya göre bu, gençlerin her şeye rağmen işlerin bir şekilde yoluna gireceği hissine sahip oldukları anlamına geliyor.

NİTELİKLİ BİR ÇALIŞMA

2008 yılında başlayan Sinüs Gençlik Araştırması, yüzlerce katılımcının yer aldığı bir kamuoyu yoklamasından çok nitelikli bir çalışma olarak sınıflandırılıyor. Farklı okul türlerinden ve nüfus gruplarından 14-17 yaş arası 72 gencin evde birkaç saat boyunca günlük yaşamları, istekleri, değerleri ve geleceğe yönelik planları hakkında yoğun bir şekilde sorgulanması sonucu veriler elde ediliyor. Calmbach, bu çalışmanın cazibesi ve kalitesinin de burada yattığını kaydederken, anketin derinliği nedeniyle sonuçların yaş grubundaki 3.1 milyon genç için anlamlı olduğunu söyledi.