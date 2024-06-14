Alman turizmine EURO 2024 dopingi

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DW Türkçe’nin Ifo Enstitüsü’nün araştırmasına dayandırarak verdiği habere göre, karşılaşmaları izlemek üzere şampiyona boyunca 600 bin yabancı turist ülkeye gelecek, gecelik konaklamalar 1.5 milyon artacak. Bunun ülke ekonomisine katkısı ise 1 milyar Euro olacak. Ifo araştırmacısı Gerome Wolf’e göre turnuvanın bitimiyle ekonomi önceki hızına geri dönecek. Wolf, “Makroekonomik açıdan bu tür büyük organizasyonların etkisi, turizm dışında genelde küçük olur” dedi. Yerli turistin harcama davranışındaki potansiyel değişikliğe de değinen Wolf, “Şampiyona süresince yerli tüketiciler konaklama ve gıda sektörlerine kısa süreliğine daha fazla harcama yapacak olsa da muhtemelen diğer harcamalarını kısacaklarından genel olarak özel tüketim etkilenmeyecektir. En azından 2006 Dünya Kupası deneyimimiz bize bunu söylüyor” diye konuştu.