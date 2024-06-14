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Alman turizmine EURO 2024 dopingi

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#Almanya#EURO 2024#AVRUPADAN HABERLER
Alman turizmine EURO 2024 dopingi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 15:46

Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya-İskoçya karşılaşmasıyla bugün başlıyor. Almanya’nın 10 farklı kentine yayılan turnuvanın konaklama ve gıda başta olmak üzere birçok sektöre önemli ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

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DW Türkçe’nin Ifo Enstitüsü’nün araştırmasına dayandırarak verdiği habere göre, karşılaşmaları izlemek üzere şampiyona boyunca 600 bin yabancı turist ülkeye gelecek, gecelik konaklamalar 1.5 milyon artacak. Bunun ülke ekonomisine katkısı ise 1 milyar Euro olacak. Ifo araştırmacısı Gerome Wolf’e göre turnuvanın bitimiyle ekonomi önceki hızına geri dönecek. Wolf, “Makroekonomik açıdan bu tür büyük organizasyonların etkisi, turizm dışında genelde küçük olur” dedi. Yerli turistin harcama davranışındaki potansiyel değişikliğe de değinen Wolf, “Şampiyona süresince yerli tüketiciler konaklama ve gıda sektörlerine kısa süreliğine daha fazla harcama yapacak olsa da muhtemelen diğer harcamalarını kısacaklarından genel olarak özel tüketim etkilenmeyecektir. En azından 2006 Dünya Kupası deneyimimiz bize bunu söylüyor” diye konuştu.

 

 

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#Almanya#EURO 2024#AVRUPADAN HABERLER

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