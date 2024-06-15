Aracınızı başkasına devredemezsiniz

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BUGÜN son bölümünü yayınladığımız ‘Tatil Rehberi’nde Türkiye’ye yabancı plakalı taşıt getirebilmek için yurt dışında yerleşik olma koşulunun (185 gün fiilen yurt dışında bulunma) sağlanması gerektiğinden bahsetmiştik. Bugünkü yazımda hem bu 185 gün koşuluna hem de aranan diğer şartlara örnekli açıklamalar getireceğim. Örneğin; 07.03.2023 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişinin bu tarihten geriye doğru 1 yıl yani 07.03.2022-07.03.2023 tarihleri arasında yurt dışındaki kalış süreleri hesaplanıyor ve 185 günden fazla yurt dışında kalan, olağan durumda yurt dışında ikamet eden kişinin yurt dışında yerleşik olduğu kabul ediliyor. Bu süre hesabında taşıtlı ve taşıtsız deniz, hava, kara veya demiryoluyla yapılan tüm giriş ve çıkışlar dikkate alınıyor. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 185 günlük sürenin kesintisiz olarak yurt dışında geçirilmesine gerek bulunmuyor.

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YURDA HER GİRİŞ İÇİN GEÇERLİDeğerli okurlarımız, Türkiye gümrük kapılarından yabancı plakalı aracınızla giriş yaparken aranan 185 gün yurt dışında kalma şartının her girişte sağlanması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.Örnek: 15.01.2022 tarihinde taşıtıyla Türkiye’ye giden kişinin taşıtına süre sonu 15.01.2024 olmak üzere 730 gün süre verilmiştir. Kişi taşıta verilen sürenin tamamını kullanmadan 240 gün Türkiye’de kaldıktan sonra 09.09.2022’de yurt dışına çıkarak taşıtı ile birlikte yeniden 13.09.2022’de Türkiye’ye gitmek istediğinde, taşıtının 490 gün süresi olmasına rağmen kişi giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde 180 günden daha fazla Türkiye’de kaldığından yurt dışında yerleşik olma koşulunu kaybetmiştir. Dolayısıyla kişi yurt dışından emekli değilse, taşıtı ile birlikte Türkiye’ye girişine izin verilmez.

TAŞITSIZ GELİNEN SÜRELER NE OLACAK?

Taşıta verilecek süre hesabında kişinin taşıtsız olarak Türkiye’de kaldığı süreler dikkate alınmaz.

Örnek: Taşıtı ile Türkiye’de 730 gün kalarak 10.07.2022’de yurt dışına çıkan kişi, 11.01.2023 tarihinden önce Türkiye’ye taşıt getiremez. Bu tarihten önce havayoluyla Türkiye’ye gelerek 35 gün kalan kişi, 11.01.2023’te taşıtı ile birlikte Türkiye’ye tekrar gittiğinde 185 günlük yurt dışı yerleşiklik koşulunu sağlıyorsa; taşıtına 11.01.2025’e kadar 730 gün süre verilir. Bu süre hesabında kişinin taşıtsız olarak Türkiye’de kaldığı 35 günlük süre dikkate alınmaz.

EKSİK SÜRELER KULLANILABİLECEK Mİ?

Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişiler, taşıtlarına verilen sürenin tamamını kullanmadan yurt dışına çıkarak taşıtlarıyla yeniden Türkiye’ye gittiklerinde kalan süre verilir.

Örnek: 01.08.2022’de taşıtı ile birlikte Türkiye’ye gidip 30 gün kalarak 31.08.2022’de yurt dışına çıkan yabancı uyruklu kişi, 30.09.2022’de Türkiye’ye taşıtı ile birlikte tekrar gittiğinde bu sürede başka bir taşıt getirmemiş ise 90 günden daha önce kullanılan 30 gün düşülerek kalan 60 gün süre verilir ve taşıt 29.11.2022’ye kadar Türkiye’de kalabilir.

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EMEKLİLERDE SÜRE HESABI

Halihazırda taşıtıyla Türkiye’de bulunurken yurt dışından emeklilik hakkı kazanan kişilerin, 730 günlük sürenin tamamını kullanmadan yurt dışına çıkanlardan 185 gün süre şartı aranmazken, 730 günlük sürenin tamamını kullanmadan yurt dışına çıktıktan sonra yeniden Türkiye’ye taşıt getirebilmeleri için en az 185 gün süre geçmesi gerektiğini hatırlatalım.

Örnek: 10.01.2021 tarihinde taşıtıyla Türkiye’ye giden kişinin taşıtına süre sonu 09.01.2023 olmak üzere 730 gün süre verilmiştir. Kişi 04.06.2021’de yurt dışından emeklilik hakkı kazanmıştır. Kişinin taşıtının süre sonu olan 09.01.2023’e kadar yurt dışına çıkarması gerekir ve yeniden Türkiye’ye taşıt getirebilmek için en az 185 gün süreyle fiilen yurt dışında bulunması gerektiğinden 14.07.2023’den önce Türkiye’ye taşıt götüremez.

Gümrük işlemlerine ilişkin irtibat bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bakanlık teleon santrali: 0090 312 449 10 00

Çağrı Merkezi: 00 90 312 444 8 482,

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 151, Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA

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-BİTTİ-

HAZİRANDA NELER DEĞİŞTİ

ALMANYA’da haziran ayında bir dizi yenilikler yürürlüğe girdi ve girecek. Alman Demiryolu’na (DB) ait indirim kartı Bahncard’ın dijitalleşmesinden bu ülkede yaşayan milyonlarca göçmeni yakından ilgilendiren yeni Alman Vatandaşlık Yasası Reformu’na kadar bir dizi yenilikleri siz değerli okurlarımız için araştırdık ve derledik.

BAHNCARD DİJİTALLEŞİYOR

9 Haziran’dan itibaren Bahncard 25 ve Bahncard 50, adlı yüzde 25 ve yüzde 50 indirimli tren biletiyle seyahat etmeyi sağlayan belge, artık plastik kart olarak değil, sadece dijital formda satışa sunulacak. Mevcut kartlar üzerlerinde yazılı olan geçerlilik tarihine kadar kullanılabilecek, ancak kaybedilmeleri halinde, yenileri talep edilemeyecek. Bunun yerine müşteriler, kartlarını www.bahn.de adlı web sitesinden ulaşabilecekleri müşteri hesapları ile “DB Navigator” adlı uygulamayı yükleyerek akıllı telefonlarında dijital formatta kullanabilecekler. Akıllı telefon sahibi olmayanlar veya telefonlarını sürekli yanında taşımak istemeyenler geçiş sürecinde trende yapılan bilet kontrollerinde, Bahncard’larını basılı yedek belge olarak sunabilirler. Bahncard 100 ise plastik kart olarak verilmeye devam edecek.

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DB’DEN YAZ TARİFESİ

Kısa adı DB olan Alman Demiryolları İşletmesi tarafından, haziran ayından itibaren bir yenilik daha yürürlüğe giriyor. 9 Haziran’dan itibaren DB ve diğer ulaşım şirketlerinde yaz tarifesi geçerli olacak. Bu tarife 14 Aralık 2024’e kadar geçerli olacak. Yaz tarifesi için biletler her zaman altı ay önceden rezerve edilebilecek. Bu tarifede özel bir bilet rezervasyon seçeneği bulunmuyor. Tarifelerde genellikle büyük değişiklikler olmadığından, biletler altı ay önceden rezerve edilerek tasarruf edilebilir.

DEVAM EDECEK: ALMAN VATANDAŞLIK YASASI REFORMU HANGİ YENİLİKLERİ GETİRECEK?