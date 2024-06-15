Aracınızı başkasına devredemezsiniz

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TAŞITSIZ GELİNEN SÜRELER NE OLACAK?
Taşıta verilecek süre hesabında kişinin taşıtsız olarak Türkiye’de kaldığı süreler dikkate alınmaz.
Örnek: Taşıtı ile Türkiye’de 730 gün kalarak 10.07.2022’de yurt dışına çıkan kişi, 11.01.2023 tarihinden önce Türkiye’ye taşıt getiremez. Bu tarihten önce havayoluyla Türkiye’ye gelerek 35 gün kalan kişi, 11.01.2023’te taşıtı ile birlikte Türkiye’ye tekrar gittiğinde 185 günlük yurt dışı yerleşiklik koşulunu sağlıyorsa; taşıtına 11.01.2025’e kadar 730 gün süre verilir. Bu süre hesabında kişinin taşıtsız olarak Türkiye’de kaldığı 35 günlük süre dikkate alınmaz.
EKSİK SÜRELER KULLANILABİLECEK Mİ?
Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişiler, taşıtlarına verilen sürenin tamamını kullanmadan yurt dışına çıkarak taşıtlarıyla yeniden Türkiye’ye gittiklerinde kalan süre verilir.
Örnek: 01.08.2022’de taşıtı ile birlikte Türkiye’ye gidip 30 gün kalarak 31.08.2022’de yurt dışına çıkan yabancı uyruklu kişi, 30.09.2022’de Türkiye’ye taşıtı ile birlikte tekrar gittiğinde bu sürede başka bir taşıt getirmemiş ise 90 günden daha önce kullanılan 30 gün düşülerek kalan 60 gün süre verilir ve taşıt 29.11.2022’ye kadar Türkiye’de kalabilir.
EMEKLİLERDE SÜRE HESABI
Halihazırda taşıtıyla Türkiye’de bulunurken yurt dışından emeklilik hakkı kazanan kişilerin, 730 günlük sürenin tamamını kullanmadan yurt dışına çıkanlardan 185 gün süre şartı aranmazken, 730 günlük sürenin tamamını kullanmadan yurt dışına çıktıktan sonra yeniden Türkiye’ye taşıt getirebilmeleri için en az 185 gün süre geçmesi gerektiğini hatırlatalım.
Örnek: 10.01.2021 tarihinde taşıtıyla Türkiye’ye giden kişinin taşıtına süre sonu 09.01.2023 olmak üzere 730 gün süre verilmiştir. Kişi 04.06.2021’de yurt dışından emeklilik hakkı kazanmıştır. Kişinin taşıtının süre sonu olan 09.01.2023’e kadar yurt dışına çıkarması gerekir ve yeniden Türkiye’ye taşıt getirebilmek için en az 185 gün süreyle fiilen yurt dışında bulunması gerektiğinden 14.07.2023’den önce Türkiye’ye taşıt götüremez.
Gümrük işlemlerine ilişkin irtibat bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bakanlık teleon santrali: 0090 312 449 10 00
Çağrı Merkezi: 00 90 312 444 8 482,
Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 151, Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA
-BİTTİ-
HAZİRANDA NELER DEĞİŞTİ
ALMANYA’da haziran ayında bir dizi yenilikler yürürlüğe girdi ve girecek. Alman Demiryolu’na (DB) ait indirim kartı Bahncard’ın dijitalleşmesinden bu ülkede yaşayan milyonlarca göçmeni yakından ilgilendiren yeni Alman Vatandaşlık Yasası Reformu’na kadar bir dizi yenilikleri siz değerli okurlarımız için araştırdık ve derledik.
BAHNCARD DİJİTALLEŞİYOR
9 Haziran’dan itibaren Bahncard 25 ve Bahncard 50, adlı yüzde 25 ve yüzde 50 indirimli tren biletiyle seyahat etmeyi sağlayan belge, artık plastik kart olarak değil, sadece dijital formda satışa sunulacak. Mevcut kartlar üzerlerinde yazılı olan geçerlilik tarihine kadar kullanılabilecek, ancak kaybedilmeleri halinde, yenileri talep edilemeyecek. Bunun yerine müşteriler, kartlarını www.bahn.de adlı web sitesinden ulaşabilecekleri müşteri hesapları ile “DB Navigator” adlı uygulamayı yükleyerek akıllı telefonlarında dijital formatta kullanabilecekler. Akıllı telefon sahibi olmayanlar veya telefonlarını sürekli yanında taşımak istemeyenler geçiş sürecinde trende yapılan bilet kontrollerinde, Bahncard’larını basılı yedek belge olarak sunabilirler. Bahncard 100 ise plastik kart olarak verilmeye devam edecek.
DB’DEN YAZ TARİFESİ
Kısa adı DB olan Alman Demiryolları İşletmesi tarafından, haziran ayından itibaren bir yenilik daha yürürlüğe giriyor. 9 Haziran’dan itibaren DB ve diğer ulaşım şirketlerinde yaz tarifesi geçerli olacak. Bu tarife 14 Aralık 2024’e kadar geçerli olacak. Yaz tarifesi için biletler her zaman altı ay önceden rezerve edilebilecek. Bu tarifede özel bir bilet rezervasyon seçeneği bulunmuyor. Tarifelerde genellikle büyük değişiklikler olmadığından, biletler altı ay önceden rezerve edilerek tasarruf edilebilir.
DEVAM EDECEK: ALMAN VATANDAŞLIK YASASI REFORMU HANGİ YENİLİKLERİ GETİRECEK?