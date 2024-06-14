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Milletvekilleri Meclis’e formayla gelemeyecek

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#Almanya#Milletvekili#Alman Forması
Milletvekilleri Meclis’e formayla gelemeyecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 11:09

Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı doruk noktasına ulaştı. Almanya, şampiyonanın açılış maçında bugün İskoçya ile karşılaşacak.

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ÜLKENİN her yerinde futbol takımlarının formalarıyla dolaşan taraftarları görmek mümkün. Ancak Avrupa Şampiyonası’na rağmen bazı salonlarda milli forma giymek yasak. Federal Meclis üyeleri genel kurul salonunda forma giyemeyecek, bayrak taşıyamayacak. Parlamento Başkan Yardımcısı Petra Pau (Sol Parti) yaptığı açıklamada, tüzük kurallarını açıkça vurguladı. Pau, “Genel kurulda hiçbir gösterinin, eylemin olmamasını savunuyoruz” dedi. Bu durum formalar ve bayrakların yanı sıra pankartlar ve benzeri gereçler için de geçerli. Federal Meclis’in 14 Temmuz’daki Avrupa Şampiyonası finalinden önce iki tam hafta oturumu da bulunuyor. Ancak milletvekilleri maç günlerinde Alman forması ve bayrağıyla Meclis’e gelemeyecek.

 

 

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#Almanya#Milletvekili#Alman Forması

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