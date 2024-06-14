‘Yükümüz ağır, yolumuz uzun’

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“‘Bayram’ dendiğinde akıllara ilk olarak ‘sevinçli günler’ gelse de özellikle Kurban Bayramı’nda gönül dünyamızı tarifi pek mümkün olmayan bir hüzün ve duygusallık da kaplar. Kurban, tefekkür edip ders almasını bilen herkesi adeta geçmişe bir yolculuğa çıkarır. Kurban bizi evvela, Allah’a yaklaşmak için adanan o ilk kurban hadisesine, Hz. Âdem zamanına götürür. Allah’a yaklaşma çabası, insanlığın ilk dönemlerinden beri var olan bir olgudur. Hz. Âdem’in iki evladı da Allah’a yaklaşmak maksadıyla birer kurban sunmuş; birinin kurbanı kabul edilmiş, diğerinin ise kabul edilmemiştir. Kurbanın kabul edilip edilmeme gerekçesi ‘takva’ kavramında gizlidir. “Allah ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder.” (Maide, 5/27) ayeti, Allah’a yaklaşma çabasının en temel şartının sorumluluk bilinci ve farkındalık şuuru olduğunun göstergesidir. Takva, içerisinde birçok farklı özelliği taşıyan geniş bir anlam yelpazesine sahip bir kavramdır. Takva kavramının içinde Allah’a inanıp güvenmek, O’na kayıtsız şartsız teslim olmak vardır. Takva kavramının içinde yanlışlardan uzaklaşma çabası ve gayreti vardır. Takva kavramının içinde içtenlik, samimiyet, vicdan ve gönüllülük vardır. Bir işte gönül varsa, o işte hayır vardır, bereket vardır. Kurban, işte böylesi bir takva bilinci neticesinde kulu Rabbine yaklaştıracaktır.

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‘YUVAMIZA, KOMŞULARIMIZA, ÜLKEMİZE...’

“Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DITIB) olarak, işte bu bilinç ve heyecanla kırk yıldır insanlığa hayat olmak için canla başla mücadele ediyor, şehir şehir, ülke ülke, kıta kıta dolaşıyor, koşturuyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarında mağdur, mazlum ve muhtaç coğrafyalarına umut olmak için çaba sarf ediyoruz. Allah nasip ederse bu yıl da ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ ilkesiyle 80’den fazla ülke, yüzlerce farklı bölgede insanlık için canla başla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yükümüzün ağır, yolumuzun uzun olduğunu biliyoruz. Rabbimizden aldığımız güç, sizlerden aldığımız destekle insanlık için umut olmaya devam edeceğiz. Rabbim, her birimizi ‘takva’ bilinciyle hareket eden, vicdan sahibi, duyarlı insanlar kılsın. Rabbim, kendimizi yanlışlardan koruyan, hayatı sorumluluk bilinciyle güzelleştirenlerden eylesin.

Bu vesileyle 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nın hayırlara, iyiliklere ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyor, bayramın gönlümüze, yuvamıza, komşularımıza, ülkemize ve tüm dünyamıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”





