Üçüncü kez hâkim karşısında

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TEMYİZ mahkemesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddeden Boateng, kendisini bu sözlerle savundu: “Kendimi kontrol edemeyen ve ilişkimizdeki tartışmalara şiddetle tepki veren ben değilim. En iyi ihtimalle, saldırıya uğradığımda sesimi yükseltiyor ve kendimi savunuyorum. Yaşananlar için üzgünüm ve zaten bunun için özür diledim. Bu benim için yıllardır süren bir kâbus oldu. Ancak, onun yaptığı şey tamamen asılsız ve etrafımdaki, etrafımızdaki neredeyse her şeyi yok etti. Birkaç yıl daha en üst düzeyde futbol oynamak isterdim. Ancak şahsıma yönelik suçlamalar nedeniyle bu mümkün olmadı. Ayrıca tüm reklam sözleşmelerimi de kaybettim. İş ortaklarım suçlamalarda yöneltildiği gibi ‘karısını döven’ biriyle hiçbir şey yapmak istemedi.” Münih’te başlayan dava için toplam altı duruşma günü belirlendi. Kararın 19 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

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PARA CEZASI ALDI

Boateng her zaman masum olduğunu savunurken hem Münih Bölge İdare mahkemesi hem de daha sonra Münih Eyelet Bölge Mahkemesi Boateng’i suçlu bulmuştu. İlk davada toplam 1.8 milyon Euro para cezasına çarptırılan Boateng temyize gitti ve ikinci davada yine suçlu bulunarak 1.2 milyon para cezası aldı. Tanıklar ve bilirkişi raporları Boateng’in bir tartışma sırasında eski sevgilisine lüks marka bir çanta fırlattığını ve sonrasında da ona saldırdığını, yaraladığını ve hakaret ettiğini doğrulamıştı. Mahkeme başkanı da 1.5 yıl önceki temyiz duruşmasında, “Her şey birbirine uyuyor” diyerek Boateng’i suçlu bulmuştu. Savcılık ise 18 ay ertelenmiş hapis cezası verilmesini bile istemişti. Ancak Boateng, mahkemenin kendi sunduğu delilleri dikkate almadığı gerekçesiyle yeniden temyize gitti.

Boateng’in temyiz başvurusu başarılı oldu. İlk temyiz duruşması sırasında savunma makamı mahkeme başkanına karşı bir ön yargı dilekçesi sunmuş ve reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Ancak hakkında reddi hâkim talebinde bulunulan mahkeme başkanı da bu dilekçeyi reddetmeye karar verenler arasında yer aldı. Bavyera Yüksek Mahkemesi ise bunun davada kabul edilemez olduğuna karar verdi böylelikle yargılamanın yenilenmesinin yolu açıldı.