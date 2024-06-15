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'Dortmund beni istedi'

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#Jose Mourinho#AVRUPADAN HABER#EURO 2024
Dortmund beni istedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 08:52

Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan ve takımın başına geçen Jose Mourinho, EURO 2024 öncesinde Alman basınına açıklamalarda bulundu.

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Bild'de gelen sorulara cevap veren Jose Mourinho, EURO 2024'te izlemeyi merakla beklediği sorusuna şu cevabı vardı:

"Toni Kroos, Luka Modric ve Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası'nda izlenecek ve keyif alınacak oyuncular. Kroos'un yaptığı şeylerin daha fazla farkına varılması lazım."

Sorulara Almanca cevap veren Jose Mourinho geçmişte Borussia Dortmund'dan teklif aldığını ve bu sayede Almanca öğrendiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç yıl önce Borussia Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendim. Kolay olmadı ama denedim!"

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#Jose Mourinho#AVRUPADAN HABER#EURO 2024

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