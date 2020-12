Aslan Burcu - Özellikler

Grup: Ateş, erkek, sabit ve pozitif

Yönetici Gezegeni: Güneş

Renk: Koyu sarı, kehribar, altın rengi ve turuncu

Uğurlu Taşı: Sarı safir

Şanslı Sayısı: 1-4

Şanslı Günü: Pazar

Karşıt Burcu: Kova

Şehirleri: Chicogo, Bombay, Philedelphia, Şam, Los Angeles, Prag ve Roma

Metal: Altın

Çiçekleri: Sarı krizantim, ayçiçeği ve kasımpatı

Ağaçları: Portakal, limon, defne, ceviz, badem ve hurma

Aslan Burcu Kişisel Özellikleri

Aslan burcu olan kişiler genel olarak önderdir. Başkalarının yaşantılarını bile onlar adına düzenlemek ister. Her şeye karışırlar ve de kibirlidirler. Bu nedenle onları anlatan sözcük 'Yönetirim' şeklindedir. Yaşam sahnesinde her daim parlayarak, odak noktası haline gelmek isterler. Organizasyon güçleri çok gelişmiştir. İsteklerini herkese kabul ettirmek, onlar adına yaşamlarının 'olmazsa olmaz' şartı olmaktadır. İyi zamanlarında etkileyici ve güler yüzlü olurlar. Aslan burcu olan kişiler başkalarına yardım etmeyi severler ve bunu kendilerine görev sayarlar. Aslan burcu olan kişiler sevimli ve de iyimser kişilerdir. Genelde olgun bir şekilde tepki verirler. Sabrı taştıktan sonra sert şekilde tavır gösterirler. Zor günlerinde şansları aslan burcu olan kişilere her zaman yardım eder. Bu kişilerin yönetici gezegenleri Güneş olduğu için en karanlık günlerinde bile aydınlığa çıkarlar.

Aslan Burcu Fiziksel Özellikleri

Aslan burcu olan kişilerin tipik fiziksel özellikleri şu şekildedir. Bunlar; boyları genel olarak uzun ve kemikleri kalın olmaktadır. Omuzlar geniş ve de kaslar gelişmiştir. Genelde açık renk saç rengine sahip olup pembe beyaz tenli ve yuvarlak başlı olurlar. Gözleri iyi görmektedir. Kadınları saçlarını genelde çok sever. Dış görünüşlerine de çok önem vermeleri sebebi ile onları her an bakımlı görmek mümkündür. Yürüyüşleri farklı olup girdikleri yerlerde gözler hemen üstlerinde toplanır. Ayrıca fiziksel çekiciliğinin farkında olması onu daha gururlu ve de ben merkezci yapar.

Aslan Kadını Zayıf Yönleri

Aslan burcu olan kişilerin genel olarak zayıf yönleri arasında kibirli olması gelmektedir. Liderlik ve de otoriter özellikleri baskın geldiği zaman bu tavırları etrafındaki bireyler tarafından kibirli bulunur dolayısı ile de aslan burcunun zayıf yönleri arasında yer almaktadır.

Aslan burcu olan kişiler genelde gösteriş meraklısı olurlar. Bu nedenle bu özellikleri hiç kimse tarafından sevilmez. Sahip olduklarını sadece onun bilmesi yetmez. Bu kişiler başkalarının da sahip olduklarını görmesini isterler. Sahip oldukları ile övünür ve de gösteriş yaparlar.

Aslan burcu olan kişiler kendisini dünyanın merkezi şeklinde görürler. Bu durum onlarda bencil tavırlara sahip olmasına sebep olur. Aslan burcunun zayıf yönleri çevresi tarafından da çok eleştirilmektedir.

Aslan Burcu Güçlü Yönleri

Aslan burcu olan kişilerin güçlü yönleri arasında lider ruhlu olması yer almaktadır. Güçlü yapısı aslan burcu olan kişilerin zorlukların üstesinden kolay bir şekilde gelebileceğini göstermektedir. bu kişiler genel olarak sağlam duruşu ile birlikte bir gruba kolay bir şekilde liderlik edebilir. Ayrıca aslan burcu olan kişilerin güçlü yönlerinden bir başkası ise oldukça cömert olmasıdır. Bu kişiler hem sevgisinde cömert hem de imkanları konusunda çok cömert bir şekilde hareket ederler. Sanat ve de sporda başarılı olmaları bir başka güçlü yönüdür. Aslan burcu olan kişiler genelde yaptıkları her işte başarılı olurlar.

Aslan Burcu Kötü Özellikleri

Aslan burcu olan kişilerin kötü özellikleri şu şekildedir. Aslan burcu kibirli olan bir burçtur. Bu özelliği ile insanlar tarafından sevilmezler ve de yalnızlık bu kişileri zayıf kılmaktadır. Aslan burcu olan kişiler bencildirler. Başka insanların ne hissettiklerini çok önemsemezler. Ayrıca bu kişiler gösterişli görünmeyi severler ve bazı durumlarda kendi çevrelerindeki insanları hor görürler. Önderlik en belirgin olan özellikleri olan aslan burcu yönetmeyi çok severler. Fakat yönetmeyi sevdikleri gibi yönetilmek hiç hoşlarına gitmez.

Aslan Burcu İyi Özellikleri

Aslan burcu olan bireyler zekilikleri ile güçlerine güç katan kişilerdir. Önderlik edebilme yeteneğine sahip oldukları için güçlü ve de başarılı olurlar. Aslan burçları iyi yöneticiler olup her zaman odak noktası olmayı da sevdikleri nedeni ile bu noktaya gelebilmeleri adına çok çalışırlar.

Aslan Takım Yıldızı (Astronomi)

Aslan takım yıldızının kalbinde 29° Aslanda bulunan Regel ya da Regulus vardır. Bu takımyıldız kümesinin birinci dekanında Hydra, ortada Crater, üçüncü dekanda ise Corvus yani Büyük Karga bulunur.

Sabit yıldızlardan, Algarab da Aslan takımyıldızında yer alır.

Mitoloji

Aslan burcu, Yunan Mitolojisi'nde, Pontos'un, Orthos köpeğiyle birleşmesinden meydana gelen canavarlardan biri olan Nemeia aslanı ile özdeşleştirilir.

Hesiodos'a göre, Hera tarafından beslenen bu aslan, vahşetiyle ünlüdür.

Herakles'in tamamladığı on iki işin biri de, bu aslanın öldürülmesidir. Herakles, onu okları ve topuzuyla öldüremeyeceğini anlayınca, kolları arasına sıkıştırarak elleri ile boğduktan sonra, postunu yüzerek kendine zırh yapar.

Sembol

Bu burcun işareti, aslanın yelesini ve kuyruğunu gösterir, sembolik olarak 'hayvanlar kralı'nın gücü, kükremesi, kraliyet davranışları Aslan tipi ile özdeşleştirilir.

Hiyeroglif'te aslan, şiddet ve gazabın sembolü olarak kullanılmıştır.

Leonitika olarak bilinen festivaller ve kurban verme törenleri, Güneş'in Aslan burcuna girmesi onuruna, bu devrede düzenlenmekte, ayinleri gerçekleştiren rahiplere de Leones denilmektedir.

Persliler tarafından kutlanan bu törenlere Mitra adı verilir.

Yaşam

Aslan aşamasında birey çocukluğun tamamlanmasından sonra, ailenin sağladığı güvenlik duygusunun kazandırdığı motivasyonla dışarı açılmaya başlar. Aile ortamında kazandığı, geliştirdiği kişisel özelliklerini dış dünyaya göstermeye başlar. Bunun da ilk dışa vurumları oyunlar ile olur.

Evde izole bir şekilde kendi kendine oyun oynayan çocuk bu aşamada artık paylaşabileceği, kendine eşlik edebilecek arkadaşlar edinir. Oyunlarla birlikte belirli düzeyde ilişkiler ve kuralların konması aşamasına gelinir.

Bu dönemde bazı oyunların daha gözde olması, daha çok sevilmesi söz konusudur. Çünkü, çocuk belli oyunlarda kendini, benliğini daha rahat ortaya koyup ve daha rahat yansıtabilir. Bu da belli oyunların belli arkadaşlarla oynanmasının tercih edilmesine ve insanlar arasında severek, tercih yapma ve karşılıklı etkileşimler yaşama şansının doğmasına sebep olur.

Bu arada, kimi çocuklar sadece kendi koydukları kurallarla oyun oynamak isterken, kimileri de diğerlerinin koyduğu kurallara uymaya razı olabilirler.