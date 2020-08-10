Zebercet Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Zebercet Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Zebercet taşı belirli bir işlem ve aşamadan sonra genel olarak satışa sunulmaktadır. Çeşitli özellikleri sayesinde kişiler tarafından oldukça çok beğenilen bu taş grubu aynı zamanda da şifa çalışmalarında da sıklıkla tercih edilmektedir.

Zebercet Taşı Nedir?

Olivin ailesine mensup olan zebercet taşı, doğada bulunan nadir ve özel taşlardan biridir. Bununla beraber özel olarak kullanılan bu taş grubu özel olarak toplanmaktadır. İsmini Zebercet Adasından alan bu taş aynı zamanda da fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşmaktadır. Farklı renk grubuna sahip olan bu taşlar şifa çalışmalarında, enerji çalışmalarında ve genel olarak takı olarak da sıklıkla kullanılmaktadır.

Zebercet taşı yeşil, kırmızı ve kahverengi olarak çeşitli farklı renk tonlarına ayrılmaktadır. Özel yapısı sayesinde oldukça ilgi çekici görünen zebercet taşı aynı zamanda da parlak yapısı sayesinde sıklıkla yüzük, kolye, halhal ve benzeri aksesuarlar üzerinde de kullanılmaktadır. Aynı zamanda da kişiler sağlıklarını düzenlemek için üzerlerinde bu taş grubunu taşıyabilirler.

Zebercet Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Dünyanın birçok farklı alanında bulunan zebercet taşı özellikle Türkiye, Rusya, Amerika, Almanya, Mısır, Fransa ve Kanada gibi ülkelerden çıkarılmaktadır. Dünyada ki en pahalı taşlardan biri olan zebercet taşı aynı zamanda da yeşil renkleri sıklıkla şifalandırma seanslarında tercih edilmektedir.

Keşmir bölgesinden çıkarılan zebercet taşı ise özellikle en pahalı şekilde piyasada satılan taş grupları arasına girmektedir. Özellikle farklı boyutları sayesinde birçok alanda farklı bir şekilde kullanılabilen zebercet taşı, günümüzde kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen taşlar arasındadır.

Zebercet Taşı Nasıl Anlaşılır?

Zebercet taşı genel olarak şeklinden, renginden ve duruşundan kolay bir şekilde anlaşılmaktadır. Fakat aşırı bir şekilde taştan anlamayan kişiler, belirli testler uygulayarak zebercet taşının orjinalliğini ölçebilirler. Piyasa içerisinde kişiler zebercet taşının imitasyon üretimlerinde bulunmaktadır, aynı zamanda da ucuz olarak satılan zebercet taşı boyanarak büyük fiyatlara satılmaktadır.

Eğer bir taşın zebercet taşı olup olmadığını anlamak istiyorsanız, ürünün bir kısmını kazıyarak veya kırarak iç rengine bakabilirsiniz. Kırma işlemiyle taşın orjinalliğini anlamak istiyorsanız, hafifçe taşı ısıtarak da kırma işleminde bulunabilirsiniz. Genel olarak imitasyon ürünlerin üzerine boya sürüldüğü için ısı temasında, boya kendini taşın üzerinden atmaktadır. Aynı zamanda da taşın ısınmasıyla, orjinal rengini de kolay bir şekilde görebilirsiniz.

Genel olarak ısı oranını çakmak gibi hafif ısı aletleriyle uygulayınız. Bu işlemlerden herhangi bir şekilde taşın etkilenmemesi durumunda, taş orijinaldir. Eğer ki taşa zarar vermekten çekiniyorsanız bioenerji ile uğraşan veya arkeoloji alanında güvendiğiniz birine de taşı gösterebilirsiniz.

Zebercet Taşının Özellikleri ve Faydaları?

Zebercet taşı Antik Dönemden, günümüze kadar gelen en çok bilinen değerli taş gruplarından biridir. Bununla beraber eski zamanlarda şamanizm ve paganizm inançlarında kötü ruhları, nazarı ve benzeri olumsuzlukları uzak tutmak için tercih edilmiştir. Günümüzde takı, dekorasyon ve süs eşyası olarak sıklıkla tercih edilen bu ürün birçok adada çıkarılarak temin edilmektedir.

Mental ve ruhsal sağlık için kullanılan bu taş aynı zamanda da kişilerin olumsuz ruh halinden kurtulması içinde tercih edilmektedir. Özel olarak kişinin ruh halini etkileyen bu taş sınava girmek isteyen, işinde başarılı olmak isteyen veya psikolojik olarak rahatlamak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği değerli taşlar arasındadır. Zebercet taşının sıklıkla bilinen özellikleri ise şu şekildedir;

- Kişinin vücudundaki ödemleri atmasına yardımcı olmaktadır.

- Ruhsal ve fiziksel olumsuzlukları gidererek kişiye enerji vermektedir.

- Vücuttaki çakraları çalıştırarak vücut fonksiyonlarının gelişmesini sağlar.

- Eksi enerjiden kişileri arındırır.