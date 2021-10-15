Yüz Yogası Nasıl Yapılır, Ne İşe Yarar? Doğal Gençlik İksiri Yüz Yogasının Faydaları

Güzel yaş almak ve iç huzuru yaymak için süregelen arayışta, birçok insan daha iyi görünmelerine ve hissetmelerine yardımcı olacak doğal, uygun fiyatlı seçenekler arıyor. Güzel yaş almanın önemini gittikçe daha iyi anladığımızdan, sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir vücut için çeşitli spor ve egzersizlere başvururuz. Bunlardan, yüz kaslarımızı çalıştırmaya ve mimik çizgilerinin önlenmesine yarayan yüz yogasını ele alıyoruz. İşte yüz yogası nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar, faydaları nelerdir sorularının yanıtları…

Yüz Yogası Nedir?

Yüz yogası, kalıcı sonuçlar doğurabilecek doğal, alternatif bir seçenektir. Teknik, yüzünüzü, boynunuzu ve omuzlarınızı hedeflemek için çeşitli masaj ve egzersizler kullanır.

Araştırmalar yüz yogasının yanak ve yüz kaslarını güçlendirerek yüzünüzün yapısal görünümünü iyileştirmede etkili olabileceğini göstermektedir. Uygulayıcılar da daha genç bir görünüm bildirmektedir.

Kaş çatma çizgileri, alın çizgileri veya kaz ayağı gibi yüzünüzdeki belirli bir endişe alanını hedeflemek için bir rutin oluşturabilirsiniz. Veya stres, endişe veya uyku gibi konularla ilgili endişelere odaklanabilirsiniz.

Yüz Yogası Ne İşe Yarar?

Yüz yogası, kasları, cildi ve lenfatik sistemi uyaran masaj ve egzersizleri içerir. Bu teknik, gerginliği, stresi ve endişeyi hafifletmeye yardımcı olmak için yüz kaslarınızı yumuşatmak ve gevşetmek için tasarlanmıştır. Bu aynı zamanda bu duygularla ilişkili yüz ifadeleri yapmayı bırakmanıza da yardımcı olabilir.

Yüz Yogasının Faydaları

Yüz yogası, çizgileri ve kırışıklıkları yumuşatan cilt altındaki kasları kaldırmaya ve sıkılaştırmaya yardımcı oluyor. Masaj dolaşımı artırmaya, lenfatik drenajı iyileştirmeye ve gerginliği gidermeye yardımcı olur. Akupresür teknikleri dolaşımı hızlandırır ve baş ağrılarını önlemeye, sinüsleri serbest bırakmaya ve uyku kalitenizi artırmaya yardımcı olabilecek stresi azaltır.

Yüz yogası egzersizleri aşırı aktif kasları gevşeterek zayıf kasları güçlendirir, bunun da sarkma ve mimik çizgilerini önlemeye yardımcı olur.

İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünde bildirilen azalmaya ek olarak, yüz yogası artan lenfatik drenajı destekleyerek şişkinliğin azalmasına ve dolaşımın iyileşmesine neden olabilir. Yüz yogası uygulayıcıları ayrıca aşağıdakilere yardımcı olabileceğini bildiriyor:

Yüz kaslarını kontrol altında tutar

Boyun çizgisini sıkılaştır

Kas hafızasını yeniden programlar

Yüzünüzü daha simetrik yapar

Koyu halkaların görünümünü azaltır.

Yüz Yogası Hareketleri

Her egzersiz için konfor seviyenize göre çalışın. Sıcaklık veya sıcaklık hissedebilirsiniz, ancak ağrı veya rahatsızlık hissetmemelisiniz.

Her zaman temiz eller ve temiz bir yüzle başlayın. Bir yağ, serum veya temizleme kremi kullanın, böylece parmaklarınız cildiniz üzerinde çok kaygan olmadan kolayca kayabilir. Cildinize masaj yağları veya serumları uygulamak, ürünün daha derin emilim için cildinize nüfuz etmesine yardımcı olabilir.





Gevşeme hareketleri

Bu akupunktur noktasını uyarmak göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Gün içinde veya uykuya dalmadan önce sakinleşmek için kullanabilirsiniz.

1. 30 saniye boyunca gözlerinizin iç köşesine bastırın.

2. Ardından 30 saniye boyunca bir yönde yavaşça daire çizin.

3. Ters yönde tekrarlayın.

Göz çevresi egzersizi

Bu egzersiz oksijen dolaşımını artırır ve şişkinliği giderir. Hafif, tüy kadar hafif dokunuşlar kullanın.

1. Yüzük parmaklarınızı kaşlarınızın iç kısmına yerleştirin.

2. Parmaklarınızı hafifçe kaşlarınızın dışına doğru hafifçe vurun.

3. Birkaç saniye şakaklarınıza bastırın.

4. Elmacık kemiklerinizin üzerine gözünüzün iç köşesine dokunmaya devam edin.

5. 30 saniye devam edin.

Kaş egzersizi

Bu egzersiz alnınızın önündeki büyük kas olan frontalis kasını gevşetir. Genellikle bu kas aşırı kullanılır, bu da sertliğe, sertliğe ve stres ifadelerine neden olabilir.

1. Parmak uçlarınızı içe bakacak şekilde alnınızın ortasına yerleştirin.

2. Parmaklarınızı şakaklarınıza doğru hareket ettirirken parmak uçlarınızı hafifçe alnınıza bastırın.

3. Parmaklarınızı serbest bırakın.

4. 30 saniye devam edin.

Boyun egzersizi

Bu egzersiz lenfatik drenajı artırır ve boyun gerginliğini azaltır. Çene ve boyun çevresindeki sarkan cildi düzeltmeye yardımcı olur.

1. Başınızı hafifçe geriye doğru eğin.

2. Parmaklarınızı boynunuzun üst kısmına yerleştirin.

3. Parmaklarınızı köprücük kemiğinize doğru kaydırırken hafif bir baskı uygulayın.

4. Parmaklarınızı bırakmadan önce köprücük kemiğinize birkaç saniye bastırın.

5. 30 saniye devam edin.

Çene ve boyun egzersizi

Bu egzersiz çene ve boyun kaslarınızı çalıştırır.

1. Otururken, sol elinizle bir yumruk yapın ve baş parmağınız aşağı bakacak şekilde çenenizin dışına yerleştirin.

2. Başınızı yumruğunuza doğru çevirin, boynunuzun yanında bir gerginlik hissedin.

3. Elinizin hareket etmesine izin vermeyin.

4. Ardından çenenizi birkaç saniye elinize doğru bastırın.

5. Yavaşça serbest bırakın.

6. Karşı tarafta tekrarlayın.

Nefes egzersizi

Aslan pozu olarak da bilinen bu, stresi azaltan ve yüz kaslarınızı gevşeten bir yoga nefes egzersizidir.

1. Oturur pozisyondan, ellerinizi dizlerinize veya zemine dayamak için öne doğru eğilin.

2. Burnunuzdan derin nefes alın.

3. Ağzınızı geniş açın, dilinizi dışarı çıkarın ve dilinizi çenenize doğru uzatın.

4. Bir “ha” sesi çıkarırken nefesinizi dilinizin kökünden zorla verin.

5. Rahatlayın ve normal nefes alın.

6. 7 defaya kadar tekrarlayın.

7. 1 ila 3 dakika derin nefes alın.

Yüz egzersizi

Yüze dokunmak gevşemeyi teşvik eder ve dolaşımı hızlandırır.

1. Alnınızdan başlayın ve cildinize ritmik olarak dokunmak için parmak uçlarınızı kullanın.

2. Çenenize doğru yüzünüz boyunca devam edin.

3. Ardından, boynunuzun ön tarafına ve omuzlarınızın üzerinden hafifçe vurun.

4. Ardından boynunuzun arkasından başınıza doğru hareket edin.

5. Son olarak, ısı üretmek için avuçlarınızı birbirine sürtün.

6. Ellerinizi yüzünüzün üzerine koyun ve birkaç nefes için derin nefes alın.