Yeni Yılda Hayatınızdan Çıkarmanız Gereken 10 Şey!

1- ŞEKER

Bizim listemizin ilk sırasında şeker var. Şekerin sağlığa olan zararlarını şimdi anlatmaya kalkmayacağız zira hepimiz bunları zaten biliyoruz. Eğer hala şeker tüketiyorsanız, hayatımızda açılan yepyeni bir sayfa olan 2021 yılında bu kötü alışkanlığınızdan kurtulabilirsiniz. Şekeri bırakmak çok kolay olmasa da uzun vadede size olan faydalarına inanamayacaksınız.

2- SİGARA

Liste başında olması gereken bir madde de kesinlikle sigara. Sigara kullanmak kansere yakalanma riskini arttırıyor, damar tıkanıklığına neden oluyor, ciğerlere hasar veriyor, organlara hayati zararlar veriyor, cilt yapısını bozuyor, ağız ve diş sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu liste uzar ve gider... Sigara kullanıyorsanız, yeni yılda kendinize sağlık hediye edin ve sigarayı bırakın!

3- ZEHİRLİ İNSANLAR

Sizi sürekli alaşağı eden, sürekli eleştiren, her zaman kötü öğütler veren, hakkınızda güzel şeyler söylemeyen ve sizden faydalanmaya çalışan insanlardan kurtulun. Bu tür sözde arkadaşlara ihtiyacınız yok! Zehirli insanlar sizi kötü etkileyebilir, onların mutluluğunuzun önüne geçmelerine izin vermeyin. Etrafınızda sizi seven, takdir eden ve ihtiyaç duyduğunuzda her zaman yanınızda olacak insanlar biriktirin.

4- BAHANELER

Hayatta her şeyin her zaman bir bahanesi vardır. Kararlarınız sizi korkutsa hatta kızdırsa da onları görmezden gelmemelisiniz. Harekete geçmek için hiçbir zaman tam anlamıyla hazır olmayız. Bu yüzden daha fazla mazeret üretmeyi bırakın ve hayallerinize sarılın! Başlarda zorlansanız da zamanla doğru seçimi yaptığınızı göreceksiniz.

5- İNSANLARIN ONAYI

Verdiğiniz kararlardan memnun olduğunuz ve kimseyi incitmediğiniz sürece, diğer insanların söylediklerini umursamaktan vazgeçin. Yaptıklarınızı herkesin onaylaması mümkün değil. Çünkü ne kadar uğraşırsanız uğraşın herkesi memnun edemezsiniz. Başkalarının hayatınızı yaşama şeklinizi eleştirmesine izin vermeyin! Sahip olduklarınıza minnettar olun ve diğer insanların onayını beklemeden hayatın küçük zevklerinin tadını çıkarın.

6- KISKANÇLIK

Hayatınızdan kıskançlığı çıkarmak, kendinizi yeterince iyi hissetmenizi sağlar. İnsanları kıskanmak yerine onlara rol model olun ve deneyimlerinizden ders alın. Bu, hedeflerinize ulaşmanızda ve elde etmek istediğiniz şeylere odaklanmanızda önemli bir adım olacaktır.

7- FAZLALIKLAR

Buzdolabındaki, çalışma masanızdaki, dolabınızdaki kısacası evinizdeki tüm fazlalıklardan kurtulmanın zamanı gelmedi mi? Yepyeni bir yıla başlarken size yük olan fazla eşyalardan, "Elbet bir gün giyerim" dediğiniz ama hiç giymediğiniz kıyafetlerden, atmaya kıyamadığınız ama hiç kullanmadığınız makyaj ürünlerinden, gereksiz objelerden, kağıt yığınlarından hepsinden kurtulun! Ne kadar hafiflediğinizi göreceksiniz.

8- SOSYAL MEYDA

Size sosyal medya kullanmayı tamamen bırakın demiyoruz. Ancak onu hayatınızın merkezi haline getirip, yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz her anı paylaşmayın, başkalarının hayatını da yakın markaja almayın diyoruz. Yapılan araştırmalar, aşırı sosyal medya kullanan insanların kullanmayanlara göre daha mutsuz olduğunu söylüyor.

Ne başkalarının hayatı size ilgilendiriyor ne de sizin hayatınız başkalarını. Story çekmek için anın tadını kaçırıyor, iyi bir fotoğraf karesi yakalayacağım diye sohbetlere eşlik edemiyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. Yeni yılda kendinize bir söz verin ve günün her anı elinizde telefon, sosyal medyada gezinmemeyi hedefleriniz arasına koyun.

9- ABUR CUBURLAR

Abur cubur tüketmeye hemen herkes bayılır, bu konuda hemfikiriz. Ama ya etkileri? Abur cubur ürünlerin içinde bulunan yüksek yağ, şeker, katkı maddeleri iç organlar başta olmak üzere beden sağlığına ve cilt sağlığına inanılmaz derecede etki ediyor. Yeni yıla tertemiz bir başlangıç yapmak için hayatınızdan çıkaracaklarınız arasına abur cuburları da ekleyin.

10- KENDİNİZİ SEVMEMEK

Sizi bir gerçekle yüzleştirmek zorundayız; dünya genelinde özellikle sayısız kadın kendini sevmiyor! Günümüz dünyasının yarattığı güzellik kalıpları nedeniyle başta kadınlar olmak üzere pek çok insan sıfır beden, kalın dudaklı, küçük burunlu, ince belli, geni kalçalı, modaya uygun giyimli olmak için uğraşıyor ve gün sonunda ise ortaya kendini sevmeyen, güzellik standartlarına uygun olabilmek için kalıplara girmeye çalışan kişiler ortaya çıkıyor.

Son yıllarda pek çok ünlü ismin öncülüğünde 'bedenini sev, kendini her halinle kabul et' algısı ön plana çıksa da dayatılan güzellik kalıpları tamamen yok olmuş değil. Yeni yılda kendinizi eleştirmeyi hayatınızdan çıkarın, sağlığınız, bedeniniz için en iyisini yapmaya çalışın ve de en önemlisi kendinizi her halinizle kabul edin. Unutmayın, siz kendinizi sevmezseniz sizi hiç kimse sevmez!