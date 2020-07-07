Uzmanlar Uyardı: Kene Tehlikesine Karşı Bu Renkleri Giyin

Park ve bahçelere giderken açık renkli kıyafetler giyelim ki vücudumuzda kene varsa çok daha rahat bir şekilde görelim. Keneler, küçükbaş hayvanlardan aldıkları virüsleri kan emme yoluyla insanlara bulaştırıyor. Kenelerde koruyucu tedavi bizim için çok önemli. Parklara, bahçelere gitmeden önce alacağımız önlemlere dikkat etmeliyiz.

KIYAFET SEÇİMİNE VE RENGİNE DİKKAT EDİN

Park ve bahçeden geldikten sonra özellikle çocukların kollarına, bacaklarına, açık bölgelerine bakılması gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın boyun bölgesi ve kulak arkasını mutlaka kontrol edelim. Uzun kollu giyelim, paçalarımızı çoraplarımızın içerisine yerleştirelim. Bu tarz koruyucu önlemler almak bizim için çok daha önemli. Park ve bahçelere giderken açık renkli kıyafetler giyelim ki vücudumuzda kene varsa çok daha rahat bir şekilde görelim.

ALKOL VE KOLONYADAN UZAK DURUN, ATEŞLE YAKLAŞMAYIN

Keneyle karşılaştığımızda panik yapmıyoruz. İlk yardımda panik her zaman hatayı doğuruyor. Keneye hiçbir şekilde dokunmuyoruz ve sağlık kuruluşundan destek istiyoruz. Alkol ve kolonya gibi kimyasal maddeler kenenin üzerine dökülüyor. Bu uygulama yanlış. Kenenin üzerine dökülen bu kimyasallar kenedeki bulaşıcı mikroorganizmaların insan vücuduna geçmesini hızlandırıyor. Kenenin bulunduğu bölgeye kesinlikle, alkol ve kolonya gibi kimyasallar dökmüyoruz, herhangi bir şekilde keneye ateşle yaklaşmıyoruz.

ISIRMADAN SONRAKİ 2 GÜNDEKİ BELİRTİLERE DİKKAT

Kene, Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) dediğimiz, kanamalarla seyreden ve çok ciddi tablosu olan hastalığı meydana getiriyor. Eğer bir kene ısırması varsa kişinin baş ağrısı, mide bulantısı, kaslarında ağrılar, mide ağrıları varsa ve bunların biri ya da birkaçı bir arada bulunuyorsa hiç zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna gitmemiz gerekiyor.

AKCİĞER VE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİR

KKKA 5’inci günde kişide akciğer ve böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğine kadar gidecektir. Diğer hastalıklarda olduğu gibi kalp, diyabet, tansiyon hastaları büyük risk altında.