Tırnaklarınızda Sorunlar Size Ne Anlatıyor?

Tırnak sorunları bize ne anlatmaya çalışıyor?

Soluk renkli tırnaklar kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı, anemi ve yetersiz beslenme gibi problemlerin belirtisi olabiliyor.

Tırnak üstlerinde oluşan beyaz lekeler ise karaciğer problemlerine sinyal verebiliyor.

Yapılan çalışmalar, sıklıkla çatlayan, kırılan, kuru tırnakların tiroid hastalıklarına işaret ettiğini söylüyor.

Çatlama ve kırılmalar sarımsı bir renk ile meydana geliyorsa mantar enfeksiyonu olduğu anlamına gelebiliyor.

Tırnak yemek ise apayrı bir sorun. Tırnak yeme sorunu genelde küçük yaşlarda başlıyor ve bir alışkanlık halini alıyor. Buna ne kadar alışkanlık dense de aslında altında bir kaygı sorunu yatıyor. Araştırmalar, tırnak yeme sorununu obsesif kompulsif bozukluk ile ilişkilendiriyor.

Her belirti büyük bir sorunu anlatmıyor

Tırnaklarda meydana gelen şeyler bazen farklı hastalıklara işaret edebiliyor ama bu her beyaz lekenin karaciğer sorununun belirtisi olduğunu anlamına gelmiyor.

Sağlıklı tırnaklar için kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik doğru beslenmek ve yeterli vitamin ve mineralleri almak. Vücudunuzda bazı vitamin ve mineraller eksik olduğunda da tırnaklarınızda problemler meydana gelebiliyor.

Tırnak sağlığı için ihtiyacınız olan vitamin ve mineraller

Biotin: 'Güzellik vitamini' olarak da tanımlanan biotin, sağlıklı hücre büyümesini teşvik ediyor ve tırnak büyümesi için gerekli olan amino asitlerin metabolizmasına yardım ediyor. En iyi biotin kaynaklarını yumurta sarısı, avokado, fındık, karnabahar, tatlı patates, somon ve süt ürünleri olarak sıralayabiliriz.

C vitamini: C vitamini, saçların, dişlerin ve tırnakların yapı taşı olan kolajen üretimi için bir hayli önemli. Kivi, çilek, yeşil sebzeler, biber, domates ve turunçgiller en zengin C vitamini kaynaklarından.

Magnezyum: Tırnak büyümesi için oldukça gerekli olan protein sentezi için magnezyum çok önemli. Koyu yeşil yapraklı sebzeleri yer fıstığı, kaju, badem, kepekli tahıllar harika birer magnezyum kaynağı.

Demir: Sağlıklı tırnaklar için oksijene ihtiyacımız var. Demir olmadan ise oksijen hücrelere yeterli miktarda taşınamıyor. Bu sebeple demir alımı vücut için çok önemli. Kuru meyveler, kırmızı et, yumurta ve yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliği ile savaşan harika besinler.

Çinko: Araştırmalar, eksik çinko alımının tırnaklarda beyaz lekelere neden olduğunu söylüyor. Yeterince çinko alabilmek için kırmızı et, süt ve yoğurt, yağlı tohumlar ile deniz ürünlerini tüketmeye özen gösterin.