Marvel filmleri izleme sırası 2024 (Kronolojik) | Marvel filmleri sırasıyla nasıl izlenir, toplam kaç Marvel filmi var?
Son yıllarda sinema dünyasında gişe rekorları kıran filmler arasında Marvel filmleri de yer alıyor. Marvel Sinematik Evreni (MCU), Marvel Comics'in çeşitli karakterlerine dayanan ve Marvel Studios tarafından üretilen bir dizi süper kahraman filmi ve televizyon dizisinden oluşuyor. Marvel filmleri izleme sırası 2024 yılında bu dünyaya ilk kez giriş yapan ve filmleri kronolojik sıraya göre seyretmek isteyen sinemaseverler tarafından merak ediliyor. MCU, 2008 yılında "Iron Man" ile başlayan ve sonraki yıllarda devam eden filmlerden oluşuyor. Bu evrenin en dikkat çekici yapımları arasında ise Avengers filmleri ön plana çıkıyor. Peki, Marvel filmleri sırasıyla nasıl izlenir? Toplamda kaç tane Marvel filmi var? İşte kronolojik sıraya göre Marvel filmleri!
Marvel filmleri izleme sırası 2024 yılı itibarıyla güncellendi. 2008 yılında yayımlanan ilk “Iron Man” filmiyle başlatılan Marvel Sinematik Evreni (MCU) günümüze kadar birçok filmi aynı çatı altında topladı. Özellikle Avengers serileriyle gişede rekorlar kıran Marvel, çizgi roman karakterleri ile sinemanın birleştirilmesinde büyük başarılara imza attı.
MCU, 2008'de "Iron Man" ile başlayan ve sonraki yıllarda bir dizi film ve diziyi içeren geniş bir evren haline gelen bir dizi filmin başlangıcını işaret eder. MCU'nun karakterleri arasında Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye, Guardians of the Galaxy ekibi, Doctor Strange, Black Panther, Captain Marvel ve Spider-Man gibi popüler süper kahramanlar bulunmaktadır. Ayrıca, kötü karakterler arasında Thanos, Loki, Ultron, ve daha birçokları yer alır.
MCU'nun başarısı, çeşitli karakterlerin ve hikayelerin bir araya getirilmesi, devam eden bir evren oluşturulması ve hayranların birbiriyle bağlantılı filmleri izleme deneyimini yaşamasıyla büyük ölçüde etkilenmiştir. MCU ayrıca televizyon dizileri, çizgi romanlar, oyunlar ve diğer yan ürünlerle genişlemiştir.
MARVEL FİLMLERİ İZLEME SIRASI 2024
Marvel Sinematik Evreni (MCU), birçok süper kahraman filminden oluşan geniş bir evrendir ve bu filmleri izlemek için çeşitli sıralamalar mevcuttur. İzleme sırasını iki ana kategoride ele alabiliriz: Yayın sırasına göre ve kronolojik sıraya göre. İşte her iki sıralamaya göre Marvel filmleri listesi
Yayın Sırasına Göre Marvel Filmleri
-Iron Man (2008)
-The Incredible Hulk (2008)
-Iron Man 2 (2010)
-Thor (2011)
-Captain America: The First Avenger (2011)
-The Avengers (2012)
-Iron Man 3 (2013)
-Thor: The Dark World (2013)
-Captain America: The Winter Soldier (2014)
-Guardians of the Galaxy (2014)
-Avengers: Age of Ultron (2015)
-Ant-Man (2015)
-Captain America: Civil War (2016)
-Doctor Strange (2016)
-Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
-Spider-Man: Homecoming (2017)
-Thor: Ragnarok (2017)
-Black Panther (2018)
-Avengers: Infinity War (2018)
-Ant-Man and The Wasp (2018)
-Captain Marvel (2019)
-Avengers: Endgame (2019)
-Spider-Man: Far From Home (2019)
-Black Widow (2021)
-Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)
-Eternals (2021)
-Spider-Man: No Way Home (2021)
-Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)
-Thor: Love and Thunder (2022)
-Black Panther: Wakanda Forever (2022)
Kronolojik Sıraya Göre Marvel Filmleri
-Captain America: The First Avenger (1942-1943)
-Captain Marvel (1995)
-Iron Man (2010)
-Iron Man 2 (2011)
-The Incredible Hulk (2011)
-Thor (2011)
-The Avengers (2012)
-Iron Man 3 (2012)
-Thor: The Dark World (2013)
-Captain America: The Winter Soldier (2014)
-Guardians of the Galaxy (2014)
-Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2014)
-Avengers: Age of Ultron (2015)
-Ant-Man (2015)
-Captain America: Civil War (2016)
-Black Widow (2016)
-Black Panther (2017)
-Spider-Man: Homecoming (2017)
-Doctor Strange (2017)
-Thor: Ragnarok (2017)
-Ant-Man and The Wasp (2017)
-Avengers: Infinity War (2017)
-Avengers: Endgame (2018-2023)
-Spider-Man: Far From Home (2024)
-Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2024)
-Eternals (2024)
-Spider-Man: No Way Home (2024)
-Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2025)
-Thor: Love and Thunder (2025)
-Black Panther: Wakanda Forever (2026)
MCU'nun başarısı, çeşitli karakterlerin ve hikayelerin bir araya getirilmesi, devam eden bir evren oluşturulması ve hayranların birbiriyle bağlantılı filmleri izleme deneyimini yaşamasıyla büyük ölçüde etkilenmiştir. MCU ayrıca televizyon dizileri, çizgi romanlar, oyunlar ve diğer yan ürünlerle genişlemiştir.