Tedavisi olmayan hastalıklar nelerdir? Ölümcül hastalıklar ve belirtileri

Tedavisi mümkün olmayan birçok hastalığın genellikle ölümcül olduğu doğru olsa da, bu hepsi için geçerli değildir.

Tedavisi Olmayan Hastalıklar ve Belirtileri Nelerdir?

Günümüzün modern dünyasında, on yıl önce hiç duymadığınız hastalıkları duymak yaygındır. Bu yeni keşfedilen hastalıkların bir kısmı iyi anlaşılmış ve tedavi edilmiştir, ancak diğerleri hala tedavi edilemez durumdadır. Bazıları öldürücüdür, bazıları ise değildir. Tedavisi olmayan hastalıklar;

Şizofreni

Şizofreni, hastanın hayal ile gerçek arasında ayrım yapamadığı, merak uyandıran bir zihinsel bozukluktur. En şaşırtıcı bozukluklardan biri olarak kabul edilir, teşhis için kullanılabilecek etkili tıbbi testler yoktur. Belirtileri genellikle halüsinasyonlar, sanrılar ve konuşma ve düşüncelerin tutarsızlığıdır. Hasta ayrıca gerçek dünyadaki insanları tanıma yeteneğini de kaybeder.

Ebola

Tedavisi olmayan tüm hastalıklar arasında Ebola artık tüm dünya tarafından biliniyor. Bir virüstür ve Filoviridae ailesine aittir. Adını 1976'da ilk kez kaydedildiği Orta Afrika'daki Ebola Nehri'nden alır. Genellikle Ebola Virüsü dehasına ait 4 virüs, Sudan Virüsü, Bundibugyo virüsü, Tai Ormanı virüsü ve Ebola virüsünden kaynaklanır.

En yaygın semptomlardan bazıları şiddetli baş ağrısı, ateş, halsizlik, yorgunluk, kas ağrısı, kusma, ishal, açıklanamayan kanama ve karın ağrısıdır. Bu semptomlar genellikle Ebola'ya maruz kaldıktan 2 ila 21 gün sonra ortaya çıkar.

Çocuk Felci

Çocuk felci vakalarının yarısından fazlası 5 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Bu akut viral enfeksiyon hastalığı sinir sistemini etkiler ve dışkı yoluyla bir kişiden diğerine geçebilir. Kirlenmiş su içmek çocuk felcine neden olabilir. Genellikle baş ağrısı, ateş, yorgunluk, mide bulantısı ve kas ağrıları ve spazmları gibi oldukça yaygın semptomlarla başlar, ancak bazen boğaz ve göğüs dahil olmak üzere birkaç topallamada daha ciddi bir kas felcine dönüşür.

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı

Oldukça nadirdir, milyonda birini etkiler, ancak sinir sisteminizi felç eden ölümcül dejeneratif bir hastalıktır. Bu bulaşıcı süngerimsi ensefalopatiye genellikle "prion" adı verilen ve genellikle biyolojik süreçleri etkileyen bir proteinin anormal versiyonu neden olur. En yaygın semptomlar kişilik değişiklikleri, depresyon, anksiyete, düşünme bozukluğu, hafıza kaybı, uykusuzluk, bulanık görme, yutma güçlüğü, konuşma güçlüğü ve sarsıntılı hareketlerdir.

Şeker Hastalığı

Bu bir karbonhidrat metabolizması bozukluğudur ve vücudun insülin üretme veya insüline tepki verme yeteneğini bozar. Bazı antikorların insülin üreten hücreleri yok ettiği bir otoimmün bozukluk olan Tip I diyabet olabilir. Ayrıca, insülinin yavaş pankreas salgılanmasının veya hedef hücrelerde insülin üretmek için yetersiz yanıtın neden olduğu bir durum olan Tip II diyabet olabilir.

En yaygın diyabet semptomlarından bazıları aşırı susama, sık idrara çıkma, açlık sancıları, aşırı yorgunluk, yavaş iyileşen morluklar ve bulanık görmedir. Tip I diyabet ise kilo kaybı ve Tip II diyabet ise ayaklarda ve ellerde ağrı, karıncalanma ve uyuşma hissedilir.

AIDS

Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu veya AIDS, bağışıklık sisteminin ilerleyici yetmezliği anlamına gelir. Bu, vücudunuzun artık yaşamı tehdit eden kanserler ve enfeksiyonlarla savaşamayacağı anlamına gelir. Bu durumdan İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) sorumludur ve HIV enfeksiyonu meni, kan, ön ejakülat, vajinal sıvı ve anne sütünün aktarılmasıyla oluşur. Çoğu semptom HIV'e maruz kaldıktan 2-4 hafta sonra ortaya çıkar ve şişmiş bezler, ateş, boğaz ağrısı, yorgunluk, döküntü, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ve vücut ağrısını içerebilir.

Astım

Solunum yollarınızın iltihaplandığı ve nefes almayı zorlaştıran kronik akciğer hastalığıdır. Alerji, çevresel faktörler, genetik, tütün kullanımı vb. nedenlerle astım gelişebilir. En yaygın semptomlardan bazıları öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı ve göğüste sıkışmadır. Semptomlar geceleri veya soğuk havaya veya egzersize yanıt olarak daha da kötüleşebilir.

Kanser

Kanser heterojen bir hastalık sınıfıdır - hücrelerin kontrolsüz büyüme gösterdiği 100'den fazla farklı hastalık grubunu ifade eder. Hastalık gelişmiş ülkelerde her 3 kişiden 1'ini etkiler ve dünyadaki başlıca ölüm nedenlerinden biridir. Geliştirilen kanser türüne bağlı olarak farklı belirtiler fark edilebilir. Göğüste bir yumru genellikle meme kanseri belirtisidir. Akciğer kanseri ise şiddetli, sürekli öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı olarak kendini gösterir. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklik, idrarda kan, düzensiz benler ve açıklanmayan kilo kayıpları da yine kanser belirtileridir.

Ölümcül Hastalıklar Nelerdir?

Ölümcül hastalıklar tedavi edilemez. Çoğu durumda, yakın gelecekte ölümle sonuçlanmaları muhtemeldir. Ölümcül hastalıkları teşhis ederken, çoğu hasta bundan daha uzun yaşamadığından doktorlar genellikle prognozu aylar cinsinden verir. Bu hastalıklar;

Kanser türleri,

Alzheimer hastalığı dahil demans,

İleri akciğer, kalp, böbrek ve karaciğer hastalığı,

Motor nöron hastalığı ve multipl skleroz dahil olmak üzere inme ve diğer nörolojik hastalıklar,

Huntington hastalığı,

Kas distrofisi,

HIV/AIDS’dir.

Ölümcül hastalıklarda önceden bakım planlaması, değerlerinizin, inançlarınızın ve tercihlerinizin bilinmesi için gelecekteki sağlık ve kişisel bakım için şimdiden planlama yapma sürecidir. Önceden bakım planlaması tamamen isteğe bağlıdır. Acil bir sorun ortaya çıkmadan önce önceden bakım planlaması yapmak önemlidir.