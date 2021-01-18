Su Tüketme Alışkanlığı Kazanmak İçin Neler Yapabilir?

İnsan hayatı için oksijenden sonraki en önemli ihtiyaç: su.

Organ sistemlerinin ve metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlıyor. Başta böbrekler olmak üzere organların sağlığını koruyor.

Zararlı artıkların vücuttan uzaklaştırılmasında görev alıyor.

Vücut ısısının düzenlenmesinde rol oynuyor.

Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlıyor, yetersiz tüketildiğinde kabızlık problemi kaçınılmaz olabiliyor.

Hafıza, dikkat gibi beyin fonksiyonları için gereklidir. Eksikliğinde dikkat dağınıklığı, zihinsel ve bedensel yorgunluk, baş ağrısı, unutkanlık gibi problem görülebiliyor.

Cilt sağlığını korur. Cildin nemini ve parlaklığı artırır, yaşlanmasını geciktirir.

Saç sağlığını korur. Kepek, saç dökülmeleri, saç kırıkları gibi problemlerin önüne geçer.

Herkesin su ihtiyacı farklı.

‘’Günlük 2-2,5 lt su’’ önerisi oldukça genel bir öneri. Günlük su ihtiyacınızı kış aylarında 30ml/kg, yaz aylarında ise 35 ml/kg olarak hesaplayabilirsiniz. Yani 70 kg bir birey için günlük ihtiyaç 2,1 lt (70x30=2100 ml) iken 100 kg biri için 3 lt’dir (100x30=3000 ml). Ayrıca fiziksel aktiviyete bağlı olarak terliyor ve su kaybediyorsanız ihtiyaç artar.

Su tüketme alışkanlığı kazanmak için neler yapabilirsiniz?

İlk iş kendinize güzel bir şişe ve bardak almak olsun.

Suyun tadından hoşlanmıyorsanız tarçın, salatalık, nane, limon vb kullanarak suyunuzu tatlandırabilirsiniz.

Suyunuz her zaman yanınızda bulunsun. Araba kullanırken arabanızda, çalışırken masanızda, dinlenirken sehpanızda suyunuz olsun.

Gazlı ve şekerli içecekler, fazla çay-kahve tüketmek susuzluk hissinizi bastırabilir bu da daha az su tüketmenize neden olur. Bu içecekleri mümkün olduğunca sınırlandırın.

Su içmenizi hatırlatacak uygulamaları telefonunuza yüklemeniz de yararlı olabilir.

İçtiğiniz her bardak suyu not alarak gün içerisinde ne kadar su içtiğinizi takip etmek de sizi hedef miktara ulaşmak konusunda teşvik edebilir.