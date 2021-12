Şinitzel kaç kalori? 100 gram şinitzel besin değerleri ve kalorisi...

Şinitzelin et türüne göre kalori miktarı değişmektedir.

Et Şinitzel Kaç Kalori?

Et şinitzelin orta 1 adeti yani 100 gramlık adeti ortalama olarak 360 kalori etmektedir. Et şinitzelin büyük 1 adeti yani 125 gramlık adedi 450 kalori etmektedir. Et şinitzelin içerisinden oranında karbonhidrat içermektedir. Et şinitzelin içerisinde oranında protein bulunmaktadır. Et şinitzelin içerisinde %66 oranında yağ bulunmaktadır.

Tavuk Şinitzel Kaç Kalori?

Tavuk şinitzelin orta 1 adeti yani 100 gramlık adeti ortalama olarak 272 kalori etmektedir. Tavuk şinitzelin büyük 1 adeti yani 125 gramlık adedi 340 kalori etmektedir. Tavuk şinitzelin içerisinden oranında karbonhidrat içermektedir. Tavuk şinitzelin içerisinde %23 oranında protein bulunmaktadır. Tavuk şinitzelin içerisinde %63 oranında yağ bulunmaktadır.