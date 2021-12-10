Şinitzel kaç kalori? 100 gram şinitzel besin değerleri ve kalorisi...
"İnsanlar diyet yaptıklarında veya spor yaptıklarında yedikleri yiyeceklerin kaç kalori ettiğini merak etmektedir. Spor yapan ya da diyet yapan insanlar şinitzeli sıklıkla tüketmektedir. Şinitzel yemeği kaç kalori? Et şinitzel kaç kalori? Tavuk şinitzel kaç kaloridir? Sizler için şinitzel çeşitlerinin kalori miktarını ve besin değerlerini detayları ile derledik."
Şinitzelin et türüne göre kalori miktarı değişmektedir.
Et Şinitzel Kaç Kalori?
Et şinitzelin orta 1 adeti yani 100 gramlık adeti ortalama olarak 360 kalori etmektedir. Et şinitzelin büyük 1 adeti yani 125 gramlık adedi 450 kalori etmektedir. Et şinitzelin içerisinden oranında karbonhidrat içermektedir. Et şinitzelin içerisinde oranında protein bulunmaktadır. Et şinitzelin içerisinde %66 oranında yağ bulunmaktadır.
Tavuk Şinitzel Kaç Kalori?
Tavuk şinitzelin orta 1 adeti yani 100 gramlık adeti ortalama olarak 272 kalori etmektedir. Tavuk şinitzelin büyük 1 adeti yani 125 gramlık adedi 340 kalori etmektedir. Tavuk şinitzelin içerisinden oranında karbonhidrat içermektedir. Tavuk şinitzelin içerisinde %23 oranında protein bulunmaktadır. Tavuk şinitzelin içerisinde %63 oranında yağ bulunmaktadır.