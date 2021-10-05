Şeker besin değerleri: 100 gr şeker kaç kalori?
"Sağlıklı ve dengeli beslenen insanların uzak durduğu besin maddelerinden biri de şeker olarak ifade edilmektedir. Şeker pek çok hazır gıdada olmak üzere hemen hemen her şeyi içinde bulunmaktadır. Şeker vücuda bol miktarda karbonhidrat yükleyen bir besin maddesi olmaktadır. İçeriğinde şeker olan besinler fazla kalori miktarına sahip olmaktadırlar. Peki, şeker besin değerleri nelerdir? 100 gr şeker kaç kalori olmaktadır tüm detayları ile derledik."
Şeker, kişiye kısa süreliğine de olsa enerji veren bir besin maddesi olmaktadır. Ancak şekerin fazla tüketilmesi obezite başta olmak kalp hastalıkları ve şeker hastalığı gibi pek çok hastalığa da zemin hazırlamaktadır.
Şeker Besin Değerleri: 100 GR Şeker Kaç Kalori?
Şeker, pek çok bileşenden oluşan ve mutfaklardan eksik olmayan bir besin maddesidir. Uzmanların yaptığı araştırmalar neticesinde şekerin yararından çok zararının olduğu şeklindedir. Bu yüzden şeker dikkatli kullanılması gereken bir besin maddesidir. 100 gram şeker içerisinde 387 kcal bulunmaktadır. Aynı zamanda şekerin içerisinde 99.98 oranında Karbonhidrat ve 0 oranında da protein bulunmaktadır.