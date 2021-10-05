Şeker, kişiye kısa süreliğine de olsa enerji veren bir besin maddesi olmaktadır. Ancak şekerin fazla tüketilmesi obezite başta olmak kalp hastalıkları ve şeker hastalığı gibi pek çok hastalığa da zemin hazırlamaktadır.



Şeker Besin Değerleri: 100 GR Şeker Kaç Kalori?



Şeker, pek çok bileşenden oluşan ve mutfaklardan eksik olmayan bir besin maddesidir. Uzmanların yaptığı araştırmalar neticesinde şekerin yararından çok zararının olduğu şeklindedir. Bu yüzden şeker dikkatli kullanılması gereken bir besin maddesidir. 100 gram şeker içerisinde 387 kcal bulunmaktadır. Aynı zamanda şekerin içerisinde 99.98 oranında Karbonhidrat ve 0 oranında da protein bulunmaktadır.