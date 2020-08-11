Sedef Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Sedef Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Pek çok yerden çıkarılan sedef taşı özel madenler arasında yer almaktadır. Süs amaçlı kullanılan sedef kolyeler takı ve mücevher olarak da bulunmaktadır. Özellikle şifa etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu sebeple birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.

Sedef Taşı Nedir?

Organik kökenli bir taş olan sedef taşı hem karada hem de suda bulunabilme özelliğine sahiptir. Dünya üzerinde birçok yerden çıkarılmaktadır. Ayrıca deniz canlılarından istiridye, midye ve salyangozların kabuk kısmında oluşumu gerçekleşen değerli bir taştır. Bu kabuklar sayesinde gök kuşağı gibi bir etkisi bulunmaktadır. Yanardönerli renklere sahiptir. Bunlar dışında bolca aragonit taşımaktadır.

Deniz canlısı olan istiridye içerisinde inci bulunmaktadır. Bu sebepten inciyi kapladığı ve koruduğu için incinin annesi adı ile de bilinmektedir. İnciyi koruma amaçlı onu güvende tutar. Daha sonra taşa dönüşür. Taşa dönüşmesi ile de karada da pek çok yerde bulunmaktadır.

Sedef Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Sedef taşı hem karada hem de denizde bulunur. İstiridyenin içerisinde bulunan inciyi korumak amaçlı etrafında yer alır. Ayrıca taşa dönüşmesi ile birlikte karada da çoğu yerde bulunur. Özellikle Avrupa ülkeleri ile beraber ABD üzerinden yaygın çıkarılan bir taştır.

Sedef Taşı Nasıl Anlaşılır?

Sedef taşları gözle görülerek imitasyonlarından ayırmak mümkün değildir. Piyasada çoğu kez değersiz taşların boyanarak sedef taşı adıyla bulunmaktadır. Bu nedenle sedef taşlarının imitasyonları ile ayırt edilebilmesi çok önemlidir. Bunları birbirinden ayırmak için taşı ısıya maruz bırakmak gerekir. Kalitesiz imitasyon taşın ısı sonrası boyası düşer ve sedef taşından ayrılabilir.

Bunun dışında taşın bir kısmı kırılarak içi ile dışının aynı renkte olup olmadığı kontrol edilebilir. Bu şekilde de taşların gerçek olup olmadığını anlamak mümkündür.

Sedef Taşı Özellikleri

Sedef taşı özellikleri bakımından oldukça hoş bir görünüme sahiptir. Yapısı itibari ile parlak bir görünümü vardır. Aynı zamanda cilalanması sebebiyle daha parlak bir görünüme kavuşur. Bu sayede pek çok yerde süs eşyası olarak da kullanılmaktadır. Sertlik derecesi 3 veya 4 aralığındadır. Bu nedenle çok hassas bir yapısı vardır. Yapısının hassas olması sebebiyle dikkatli kullanılması gerekir.

Parıltılı bir taş olan sedef taşı organik kökenlidir. Deniz ve okyanuslarda bulunmaktadır. Çoğu zaman fosil kalıntısı olarak karada da bulunmaktadır. Hem karada hem de denizde bulunan ender taşlardan biri olan sedef taşı oldukça değerlidir. Ayrıca sedef taşları hoş bir görünüme sahip olması sebebiyle takı ve mücevherlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Sedef taşlarının işlenmesinin ardından sahip olduğu parlaklık sebebiyle evlerde süs eşyaları olarak da kullanılmaktadır.

Sedef Taşı Faydaları

Tüm organik taşların insanlara hem fiziksel hem de ruhsal olarak pek çok yararı bulunmaktadır. Bu nedenle pek çok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Sedef taşlarının faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

- Sedef taşları güç, cesaret ve bereket taşı olarak bilinmektedir. Bu nedenle insanlara enerji verdiği açıklanmaktadır.

- Verdiği enerji ile insan bedeninde dinçlik oluşturur.

- Vücuda kan yapar. Kansızlığa iyi gelir.

- Vücuttaki tüm toksinleri temizler.

- Ayrıca vücutta dalak, böbrek, bağırsak, mide ve daha birçok organlarda oluşan hastalıklara iyi gelir.

- İnsanlarda psikolojik olarak pozitif bir düşünce verir. Negatif enerjiyi yok eder.

- Baş dönmesi gibi sıkıntılara da iyi geldiği bilinmektedir.