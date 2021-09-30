Sarımsak suyu faydaları nelerdir, saça ve sakala nasıl uygulanır? Sarımsak suyu içmenin ve sürmenin cilde faydaları

Sarımsak bünyesinde önemli mineral ve vitamin ile beraber antioksidan barındırır. Özellikle vücudu daha güçlü hale getirmek ve bağışıklığı güçlendirmek noktasında oldukça etkilidir. Bu doğrultuda saç ve sakal ile beraber birçok değişik amaç altında insan sağlığı için kullanılan önemli besin kaynakları içerisinde geliyor.

Sarımsak Suyu Faydaları Nelerdir?

Pek çok uzmanın da dile getirdiği gibi sarımsak suyu belirli zamanlarda dengeli olarak kullanılmalıdır. Özellikle birçok önemli hastalık konusunda güçlü katkıları bulunmaktadır.

- Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Astım tedavisi konusunda yardımcıdır.

- Kısırlığa karşı etkilidir.

- Saç konusunda birçok önemli fayda sunar.

- Sivilce ya da isilik gibi sorunlara karşı mücadele eder.

- Böcek ısırıkları konusunda doğal bir katkı sağlar.

- Dengeli ve sağlıklı bir şekilde zayıflama imkanı verir.

- Dış kulak iltihabı için kullanılır.

Bu şekilde sunduğu birçok önemli fayda ile beraber sarımsak, günümüzde en çok değerlendirilen besin kaynakları içerisinde yer almaktadır.

Sarımsak Suyu Saça ve Sakala Nasıl Uygulanır?

Ortak şekilde hazırlanmak suretiyle sarımsak suyu hem saç hem de sakal için aynı biçimde değerlendirilebilir. Özellikle daha gür ve sağlıklı bir şekilde saç ve sakalın çıkması noktasında etkili olduğunu söylemek mümkün.

Genel olarak ise 3 ya da 4 diş kadar sarımsak edilmek suretiyle, zayıf kalan saç ve sakal bölümlerine uygulamak yeterlidir. Bu konuda yaklaşık olarak 1 saat kadar beklemek gerekir. Ardından aynı bölgeye zeytinyağı ile masaj yapılmalıdır. Bundan sonra ise havlu kullanarak ya da bone takmak suretiyle bir gece boyunca bekletmek gerekir. Bunu bir süre düzenli ve dengeli bir şekilde gerçekleştirmek, saç ve sakalın arzu edilen sağlık içerisinde çıkmasına imkan verebilir.

Sarımsak Suyu İçmenin Cilde Faydaları

Sarımsak suyu içmek suretiyle yaygın bir şekilde kullanılıyor. Özellikle cilde olan faydaları üzerinden önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Antibakteriyel ve aynı zamanda antifungal etkisi olduğu için, ciltte yer alan sivilce ve isiliklere karşı oldukça etkilidir.

Özellikle solunum yolu hastalıkları için sarımsak suyunu içme yöntemi ile önemli bir katkı sunuyor. Tabii diğer yandan akne ve egzama gibi cilt sorunlarına karşı da katkı sunduğunu dile getirmek mümkün. Vücudun farklı bölümlerinde meydana gelebilecek bazı kesik ve yaralar için de bu yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine olanak sağlar. Ancak mutlaka dengeli bir şekilde sarımsak suyunu içmek çok önemlidir. Aşırıya kaçmak bazı ciddi risk faktörleri oluşturabilir.

Sarımsak Suyu Sürmenin Cilde Faydaları

Sarımsak suyu içmek ile beraber aynı zamanda sürmek üzerinden yaygın bir şekilde değerlendirilmektedir. Hatta özellikle sunmuş olduğu faydalara bakılırsa, sarımsak suyunun sürülerek daha fazla kullanıldığını söylemek mümkün. Özellikle cilt açısından akne, sivilce ve aynı zamanda lekelere karşı oldukça etkilidir. Zira bünyesinde antifungal ve antibakteriyel özellikler taşır. Bir pamuk yardımıyla isilik ya da sivilcenin olduğu bölgelere dikkatli bir şekilde sürmek yeterlidir. Aynı zamanda bazı güneş yanıklarına karşı da iyi geldiği biliniyor. Tabii eğer aşırıya kaçılırsa ciltte bazı hassasiyet ve kızarıklık yarattığı da unutulmamalıdır. Özellikle bazı alerjik sorunları olan kişilerin dikkatli bir şekilde nadir kullanması ya da kullanmaması önemlidir.