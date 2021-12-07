Şalgam kaç kalori? 100 gram şalgam besin değerleri ve kalorisi...

Şalgam ürünü pek çok yiyecekler tüketilebilen bir içecektir. Herkesin çok sevdiği şalgam içeceğinin sahip olduğu bir kalori miktarı bulunuyor. Şalgam içeceği içerisinde 37,5 kalori bulunuyor.

Şalgam Kaç Kalori?

Kilo sorunu yaşayan kişiler şalgam içeceğinin içerisindeki kaloriyi araştırabiliyor. Özellikle gün içerisinde çok şalgam tüketenler kalori miktarını hesaplamak istiyor. Kilo vermek isteyen kişiler de şalgam hakkında besin değerleri için araştırma yapabiliyor. 100 gram şalgam içerisinde 37,5 kalori yer alıyor.

Şalgam Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram şalgam içeriğinde 37,5 kalori ve 0,2 gram oranın yağ bulunuyor. Yağ oranı düşük olan şalgam içerisinde 9 gram karbonhidrat ve 1,1 gram da protein bulunuyor.