Salam kaç kalori? 100 gram salam besin değerleri ve kalorisi...

Kahvaltılarda kişilerce tüketilen salamların belirli bir kalorisi bulunuyor. 100 gram salam içerisinde 336 kalori bulunuyor. Kalorisi yüksek olan salam içerisinde 26 gram yağ bulunuyor.

Salam Kaç Kalori?

Kalorisi araştırılan gıdalar arasında salam çeşitleri de bulunuyor. Salamların besin değerleri oldukça yüksektir. Kilo alımına neden olduğu düşünülen salamların içerisinde yer alan besin değerleri merak ediliyor. Salam içerisinde 336 kalori vardır. Yağ oranı yüksek gıdalar arasında salamlar da bulunuyor.

100 Gram Salam Besin Değerleri ve Kalorisi

Salamların besin değerlerini araştıranlar birçok konuda bilgi sahibi olmak istiyor. 100 gram salam içerisinde 26 gram yağ vardır. Salam içerisinde 22 gram protein bulunurken, 2,4 gram da karbonhidrat bulunur.