Sakın Çöpe Atmayın! Kiraz Sapının 9 Muhteşem Faydası

İşte tükettiğiniz kirazların saplarını evde kurutarak hazırlayacağınız kiraz sapının faydaları...

1- Sakinleştirir

Özellikle melatonin ile serotonin gibi biyoritmi düzenleyen antioksidanlar bulundurması açısından son derece nadir bir bitkidir. Gece uyumadan önce bir fincan kiraz sapı çayı içmek sakinleşmenizi, stresten uzak bir uyku çekmenizi sağlar.

2- İdrar söktürücüdür ve ödem atıcıdır

Kiraz sapları, fitoterapide etkili ve güvenli bir idrar söktürücü olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu diüretik etkilerin, öncelikle, kiraz saplarında bulunan doğal olarak oluşan biyoflavanoidler ve potasyum tuzları nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Tuz dengesini bozmadan vücutta ki ödemi uzaklaştırır.

3- İdrar yolu enfeksiyonlarını engeller

Güçlü idrar söktürücü ve iltihap önleyici (anti-inflamatuar) özellikleri nedeniyle kiraz sapı, böbrekleri ve idrar yollarını temizlemeye yardımcı olur. Kiraz sapının çayı, böbrekler ya da idrar yollarındaki enfeksiyonlara engel olur. Ayrıca interstisyel sistit ve genel olarak glomerüler hastalıklara karşı koruyucudur.

4- Regl ağrılarını azaltır

Regl ağrıları kasların fazlaca kasılması ile birlikte atık kanın dışarı atılmamasından kaynaklıdır. Bu da kişinin bu süreçte yaşam kalitesini çok olumsuz etkiler. Kiraz sapı çaı kasların doğru sinyaller ile kasılıp gevşemesine yardımcıdır. Bu nedenle regl döneminde tüketmek faydalıdır.

5- Börek taşı oluşumunu engeller.

6- Prostat şikayetlerinde kullanılır.

7- Kolestrolü düşürücü etkisi vardır.

8- Kabızlıkla mücadele eder.

9- Romatiz ve artriydalıdır ve vücudun detoksifikasyon özelliğini arttırır.

Kiraz sapı nasıl kurutulur?

Sapları kullanmak için önce kurutmalısınız. Yediğiniz kirazların saplarını atmayın. Nem almayan kuru bir odada, güneş almayan bir yerde 4 gün ila 1 hafta arasında doğal olarak kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra hava geçirmez bir kavanoz veya kapta saklayın.

Kiraz sapı çayı nasıl hazırlanır?

Tencereye 1 litre su ve bir avuç kiraz sapı koyun.

5 dakika kısık ateşte kaynatın.

Soğuduktan sonra süzün ve bir şişeye doldurun.

Çayı mutlaka buzdolabında koruyun.

Hazırlanan kür buzdolabında 3 gün bekleyebilir ama 3 günden sonra atın

Kiraz sapları tozlu ise kaynatmadan önce soğuk suyla durulayın. Afiyet olsun!