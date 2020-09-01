Safra Kesesi Taşı Artık Kabus Değil

Safra kesesi taşı ve belirtileri

Karın bölgesinde karaciğerin hemen altında bulunan ve armut şeklinde bir organ olan ve karaciğerden üretilen safrayı depolayan safra kesesinde çeşitli nedenlerle taş oluşabilmektedir. Birçok insan bu hastalığa sahip olduğunu bilmezken, genel olarak şiddetli ağrıyla gidilen hastanede durum öğrenilmektedir.

Genel olarak yenilen bir yemeğin ardından sağ üst tarafta, midenin ortasında ya da sağ kürek kemiği etrafında başlayan ve rahatsız eden ağrı olarak kendini gösteren safra kesesi taşında bir diğer belirti ise sırt ağrısıdır. İlk başlarda romatizma, kemik erimesi ya da fıtık ağrısı zannedilen bu durum safra kesesinde taş olabilmektedir. Anne adaylarında da sıklıkla doğum sancısına benzetilen bu ağrının nedeni safra kesesinin boynunun tıkanmış olmasıdır. Bu esna da safra kesesi bu sorunu çözmek için kasılır ve bu durum engel aşılana kadar yaklaşık 1-2 saat sürer.

Bir diğer belirtisi ise hafif karın ağrısı sonrası gözlerde ve ciltte sarılık da olabilir. Böyle bir durumda acil müdahale gereklidir. Bağırsağa akamayan safranın kana karışması sağ üst kadran ağrısı, başlangıçta gözlerde daha sonra ciltte sararmaya yol açar. Ayrıca buna bağlı olarak kolanjit enfeksiyonu da gelişebilir. Ayrıca bazı vakalarda bulantı, kusma, ateş, karnın şişmesi veya gaz şikayeti de safra kesesi taşı semptomları olabilir.

ERCP yöntemi nedir ve nasıl uygulanır?

Ağızdan girilen özel bir endoskopi cihazı ile mide ve bağırsaklardan geçerek safra yolu ve pankreas kanalına ulaşılması ve bu kanallarda yer alan hastalıkların teşhis ve tedavisi işlemi olan ERCP, özellikle safra kesesi taşına karşın etkin ve başarılı sonuçlar sağlamaktadır.

Genel anestezi altında ucu kameralı bir esnek bir boru ile safra sisteminin filmini çeken bu yöntemle alt uç kesilerek genişletilir ve sonrasında ana kanal içerisinde taş var ise bunlar çıkartılır. Ameliyatsız oluşu, hastanın günlük hayatına hızlıca dönmesi, başarı oranının diğer yöntemlere göre daha yüksek olması ve daha ekonomik olması açısından birçok avantajı olan bu ERCP, safra kesesi taşı rahatsızlığı yaşayan herkes için umut olarak tedavide etkin sonuçlar vermektedir.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ozan Andaç Erbil