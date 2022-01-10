Pomelo Meyvesi Nedir, Ne İşe Yarar? İşte, Pomelo Meyvesinin Sağlığa 9 Faydası!

Tadı greyfurta benzeyen keskin bir aroması olan pomelo meyvesi, diyetinize sağlıklı bir katkı sağlayan çeşitli vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içerir. merak ediyorsanız, işte pomeloyu diyetinize nasıl kolayca ekleyeceğiniz de dahil olmak üzere 9 sağlık faydası...

1. Son derece besleyici

Pomelo, çeşitli vitamin ve mineraller içerir ve mükemmel bir C vitamini kaynağıdır.

Bir soyulmuş pomelo (yaklaşık 610 gram) şunları içerir:

Kalori: 231

Protein: 5 gram

Yağ: 0 gram

Karbonhidrat: 59 gram

Lif: 6 gram

Riboflavin: Günlük Değerin (DV) %12.6'sı

Tiamin: DV'nin %17.3'ü

C Vitamini: DV'nin %412'si

Bakır: DV'nin %32'si

Potasyum: DV'nin %28'i

Pomelo meyvesi, serbest radikaller olarak adlandırılan zararlı bileşiklerin hücresel hasarını önlemeye yardımcı olan güçlü bir bağışıklık artırıcı antioksidan olan C vitaminini birkaç günlük paketler halinde karşılar.

2. Lif kaynağı

Bir pomelo 6 gram lif içerir. Çoğu insan günde en az 25 gram lif almayı hedeflemelidir , bu nedenle meyve, ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için mükemmel bir yoldur.

Özellikle çözünmeyen lif açısından zengindir, bu da dışkınıza hacim kazandırmaya ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Diyet lifi ayrıca bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakteriler için bir besin kaynağı görevi görür.

Ek olarak, pomelo gibi meyve lifi, gelişmiş kemik yoğunluğu, uzun süreli kilo bakımı, iyileştirilmiş bağırsak ve beyin sağlığı ve bazı kronik hastalık riskinde azalma ile ilişkilendirilmiştir.

3. Kilo vermeye yardımcı olur

Pomelo kilo vermenize yardımcı olabilir .

Bir adet soyulmuş pomelo 230 kalori içerir ki bu, bu kadar büyük miktarda yiyecek için nispeten düşük bir sayıdır.

Çok sayıda düşük kalorili yiyecek yemek , daha az kalori almanıza yardımcı olabilir.

Dahası, pomelo meyvesi, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilecek protein ve lif içerir.

Hem protein hem de lif içeren gıdalar tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. Böylece bu besinleri seçerek kalori alımınızı azaltmayı ve kilo vermeyi daha kolay bulabilirsiniz.

4. Antioksidanlar açısından zengin

Pomelo meyvesi, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı önlemeye ve tersine çevirmeye yardımcı olabilecek antioksidanlarla doludur .

Serbest radikaller, çevrede ve yiyeceklerde bulunan bileşiklerdir. Vücudunuzda yüksek seviyelerde biriktiklerinde sağlık sorunlarına ve kronik hastalıklara neden olabilirler.

Pomelo, yalnızca güçlü bir antioksidan olan C vitamini için günlük ihtiyacın %400'ünden fazlasını içermekle kalmaz, aynı zamanda diğer birçok antioksidan bileşiği de içinde barındırır.

5. Kalp sağlığını destekler

Pomelo meyvesi, kalp hastalığına bağlı iki kan yağı olan kolesterol ve trigliserit düzeylerini azaltarak kalp sağlığını artırabilir.

Bununla birlikte, pomelo meyvesi ve kalp sağlığı arasında bir bağlantı kurmak için insanlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Yüksek kolesterol için statin ilaçları alıyorsanız pomelodan kaçınmanız gerektiğini unutmayın.

Greyfurt gibi pomelo meyvesi de statinlerin metabolizmasını etkileyebilen furanocoumarins adı verilen bileşikler içerir.

6. Yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olabilir

Pomelo, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle yaşlanma karşıtı etkiler gösterebilir .

C vitamini de dahil olmak üzere antioksidanlar, zararlı serbest radikallerin neden olduğu cilt hasarını önlemeye yardımcı olarak daha genç bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilir (2Güvenilir Kaynak).

Pomelo, yüksek kan şekeri düzeylerinin neden olduğu yaşlanma blelirtilerin oluşumunu da azaltabilir.

7. Antibakteriyel ve antifungal olabilir

Pomelo ayrıca antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olabilir, ancak bu etkilerle ilgili araştırmaların çoğunda pomelo kabuğundan yapılan uçucu yağlar kullanılmıştır.

NOT: Uçucu yağlar oldukça konsantre olduğu için onları yutmamalı ve cildinize uygulamadan önce uygun şekilde seyreltilmelidir.

8. Kanser hücreleriyle savaşabilir

Pomelo ayrıca kanser hücrelerini öldürmeye ve kanserin yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir .

Yine de pomelo'nun kanser üzerindeki etkisini tam olarak anlamak için insanlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Son olarak, pomelo meyvesinin, çalışmalarda kullanılan konsantre formlardan çok daha az miktarda bu potansiyel olarak kanser öldürücü bileşikler içerdiğini hatırlamak önemlidir.

9. Diyetinize eklemesi kolay

Pomelo'yu diyetinize eklemek kolaydır. Pomelo'nun soyulması kolaydır ve tek başına yenebilir veya tariflerde kullanılabilir. Kuru pomelo, ham pomelodan daha fazla şeker ve kalori içerir.

Pomelo Nasıl Soyulur?

Pomeloyu soymak için meyvenin sivri ucundan 2,5 cm kesin. Daha sonra kalın kabuğun çapının etrafında birkaç santim (2,5 cm uzunluğunda) çentikler kesin.

Bu çentikleri kullanarak kabuğunu bölüm bölüm soyun.

Kabuğu soyulduktan sonra kalan meyveleri kolayca dilimlere ayırabilirsiniz. Diğer narenciye meyveleri gibi, pomelo meyvesi de ince, beyaz, lifli öz adı verilen bir zar ile bölümlere ayrılır. Bu, ayrılmayı kolaylaştırır.

Pomelo tek başına atıştırmalık olarak yenebilir veya tariflerde diğer turunçgillerin yerine kullanılabilir. Ayrıca salatalara mükemmel bir katkı sağlar .