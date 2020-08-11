Pandemi Sonrası Estetiğe Talep Neden Arttı?

Estetik cerrahi ve öz güven

Hareketsizliğin de eklenmesiyle uzun süre evde kalmak ve düzensiz yaşam tarzı, kilo alınmasına sebep oldu. Ayna karşısında zaman geçiren ve kendisiyle daha çok ilgilenen kişiler vücutlarındaki deformasyonları fark etmiş oldu. Bunun yanında dengesiz veya yanlış beslenmeye bağlı olarak alınan kilolar, özellikle basen, kalça, karın ve bel çevresinde olumsuz etkiler yarattı. Bölgesel yağlara karşı vücut şekillendirme operasyonları bu dönemde önem kazandı. Bu nedenle normalleşme sürecinde estetik cerrahiye olan talep arttı.

Kişiye ve bölgeye göre işlemler değişiyor…

Vücut konturlarının yeniden yapılandırılması, konturların düzeltilmesi, orantı sağlanması ve beden şekillendirmesi liposuction işlemi ile sağlanabiliyor. Liposuction, zayıflama değil, bölgesel yağların vücuttan uzaklaştırılması yani vücut şekillendirme işlemidir. Gelişen donanım ve ultrasaund teknolojisi sayesinde Vaser Liposuction işlemi ile hastalar daha hızlı iyileşme dönemi geçirebiliyor, hayatlarına daha orantılı bir vücut hattıyla devam edebiliyor.

Lipofilling işlemi ise vücuttan alınan yağların, dolgu olarak kişinin kendi vücudunda yeniden kullanılabilmesi işlemidir. Vaser liposuction ile birlikte kombine edildiğinde, bel bölgesi inceltilebiliyor, alınan fazla yağ hücreleri popo bölgesi ve göğüslere dolgunluk vermek, bacaklardaki eğriliği gidermek, yüzdeki çizgileri doldurmak ya da dudakları dolgunlaştırmak için kullanılabiliyor. Estetik olarak güzel bir görünüm kazanmanın yanı sıra, azalan retraksiyona karşı verimli sonuçlar elde edilerek cildin daha sıkı ve kaliteli yapıya kavuşması sağlanabiliyor.

Ani kilo kayıpları gibi faktörler de vücut şeklinde orantısızlıklara, girintili, çıkıntılı ve bağ dokusunun gevşek görünmesine sebep olabiliyor. Böyle durumlarda üç boyutlu liposuction işlemi devreye giriyor. Bir yandan yağ dokusunun her iki tabakasına tünelizasyon tekniğiyle düzeltme işlemi, diğer yandan da bağ dokusunun sıkılaştırılması işlemi yapılabiliyor. Bu nedenle sadece derin yağ dokusunda değil, yüzeysel yağ dokusunda ve cilt altı bağ dokusuna yakın bölgelerde de ince uçlu kanüllerle sıkılaştırma amacıyla üç boyutlu liposuction işlemi yapılabiliyor. Yapılan bu uygulama ile daha gergin bir cilt yapısı elde edilebiliyor.

Normal hayata dönüş süreci…

Ameliyat sonrası hastalara korse giydirilir. Bu korse 3-4 hafta sonra çıkarılır. Kompresör yapılması korseler ile baskılanması önemlidir. Bu şekilde sıkılaşma için katmanlar arasında ödem toplanmasının önüne geçilmiş olur. Katmanlar arasındaki sıvı absorbe olduktan sonra retraksiyon oluşur, çatlaklar azalır, daha düzgün ve sıkı bir cilt yapısı elde edilmiş olur.

Daha sonra 2 ile 3 hafta içerisinde spora başlanabilirken, yürüyüş ve hafif fiziksel aktiviteler ise 2-3 gün içinde serbestçe yapılabilmektedir. Özellikle yaz aylarında merak edilen bir diğer konu ise bu işlemlerin tatile olan etkisi. Kişiden kişiye değişmekle beraber 3 ila 6 hafta sonra rahatlıkla güneşlenmek mümkünken, 10-15 gün sonrasında ise denize girilebilmektedir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Onur Basat