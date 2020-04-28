Pandemi Döneminde Sağlıklı Oruç Rehberi

Balığın düzenli tüketilmesi oldukça faydalı

Vücut direncini artıran vitamin, mineral ve antioksidanlar için renkli sebze ve meyvelerin tüketilmesinin önemli. Baklagiller, yemişler ve balık çinko kaynaklarıdır. Balık aynı zamanda iyi bir D vitamini kaynağıdır; bu pandemi sürecinde erişilebildiği takdirde düzenli tüketilmesi oldukça faydalı olacaktır. Bu dönemde sağlıklı kalmak için vücudun mikrobiyotasını, yani vücutta bizimle birlikte yaşamını sürdüren bakteri, virüs gibi mikroorganizmalar topluluğunu dengede tutmak gerekir. İyi huylu mikroorganizmaları hayatta tutup çoğalmalarını sağlamak için prebiyotik ve probiyotiklere ihtiyaç duyarız. Bunları da yoğurt, kefir, peynir gibi fermente gıdalar ile soğan, sarımsak, pırasa, enginar gibi gıdalardan da alırız.

Oruçlu saatler dışında bol bol su için

Beslenme açısından sahur ve iftarda yapılan en büyük hatalardan biri nişasta ağırlıklı gıdalar yani pide, ekmek, pilav gibi nişastalı gıdaların gereğinden fazla tüketimidir. Sahur ve iftarda vücut şekerini bir anda değil yavaş yavaş yükselten ve uzun süre tok tutan lifli tahılların bol miktarda tüketilmesi gerekiyor. Sebze ve meyve kaynaklı karbonhidrat alımı ve özellikle protein alımının yanında vücudun su kaybına neden olacak tuz ve şekerden mümkün olduğunca kaçınılması ve diüretik etki yapan çay ve kahvenin de minimumda tutulması gerekiyor. Oruç saatleri dışında bol su içilerek vücuttaki su dengesinin sağlanması da önemli. Ayrıca su vücutta arındırıcı özelliklere sahiptir, özellikle bu pandemi döneminde bol su içmek ağız boşluğu ve boğazı temizleyecektir.

Pandemi döneminde oruç tutanlar ne yapmalı, ne yapmamalı?

- Ramazan'ın ilk oruç günleri vücut henüz bu beslenme biçimine alışmadığından ötürü sıvı kaybı daha çok olabilir, ilk günler zorlanmanın sebeplerinden biri de budur. Bol su tüketin, Ramazan'da iftar sonrasında sahura kadar sık sık su tüketin ve vücudunuzu arındırın.

- Renkleri sofranızdan eksik etmeyin, gökkuşağının renklerini düşünün ve tüm renkli gıdaları sofranıza dahil etmeye çalışın.

- Yüksek tuz, şeker içeren abur cubur ve hazır gıdalardan kesinlikle kaçının! Yüksek şeker ihtiva eden içeceklerin tüketimini kısıtlayın. Vücut şekerinin bir anda yükselmesi aşırı halsizlik, susuzluk ve baş ağrısı yapabilir; uzun vadede ise kronik rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Oruç sırasında dinlenen karaciğer ve sindirim sistemini alıştıra alıştıra beslemeniz gerekir.

- Vücut karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bu grupların tamamını dengeli aldığınızdan emin olun.