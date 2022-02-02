Nörodejeneratif hastalıklar nedir ve belirtileri nelerdir? Nörodejeneratif hastalıklar nasıl tedavi edilir

Nörodejeneratif hastalıklar, beyindeki ya da periferik sinir sistemindeki sinir hücrelerinin zamanla işlevini kaybetmesi ve nihayetinde ölmesiyle ortaya çıkar.

Nörodejeneratif Hastalıklar Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Nörodejeneratif bozukluklar, beyindeki hücrelerin parçalandığı ve insanların nasıl hareket ettiği, düşündüğü, hissettiği ya da davrandığı ile ilgili sorunlara neden olduğu durumlardır. Nörodejeneratif bozukluklar beyindeki hücre ölümü ile ilişkilidir. Hücre ölümü, nörodejeneratif bozuklukların doğrudan bir nedeni veya beyin hücrelerine zarar veren diğer süreçlerin bir sonucu olabilir. Nöronlar, beynin vücudun geri kalanıyla iletişim kurmasını sağlayan özel hücrelerdir. Nöronlar hasar gördüğünde ya da öldüğünde, hareket veya zihinsel işleyiş ile ilgili sorunlara yol açan beyin aktivitesi kaybı olur.

Bazı nörodejeneratif bozukluklara kalıtsal genetik değişiklikler neden olur. Bu bozukluklar ailelerde görülür ve hatalı gen ebeveynlerden çocuklarına aktarılır. Nörodejeneratif bozuklukların çoğu, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. Bu, kimin hastalığa yakalanacağını tahmin etmeyi zorlaştırır.

Bazı durumlar için hastalık olasılığını artıran spesifik genetik değişiklikler tanımlanmıştır, ancak çoğu durumda nörodejeneratif bozukluklar üzerindeki genetik etkiler iyi anlaşılmamıştır. Çevresel faktörler de nörodejeneratif bozukluklara katkıda bulunur. Örneğin, Parkinson hastalığını pestisitlere, toksinlere ve kimyasallara uzun süre maruz kalmakla ilişkilendiren kanıtlar vardır.

Nörodejeneratif hastalıklar;

Parkinson hastalığı,

Huntington hastalığı,

Bunama olarak da adlandırılan alzheimer hastalığı ve lewy cisimli demans hastalıklarıdır.

Nörodejeneratif hastalıklar oldukça karnaşıktır. Bu hastalıkların çoğunun nedeni bilinmemektedir. Beynin farklı bölgelerinden kaynaklı pek çok nörodejeneratif hastalık türü bulunmuştur. Nörodejeneratif hastalıkların belirtileri;

Hareketlilik ve denge kaybı,

Anormal hareketler,

Yutma sorunları,

Mesane ve bağırsak fonksiyonlarında problem,

Kan basıncı dalgalanması,

Uyku sorunları,

Nefes darlığı ya da neden alamama,

Kalp fonksiyonu problemleri,

Hafıza ve bilişsel yeteneklerin kaybı,

Konuşma problemleridir.

Nörodejeneratif Hastalıklar Nasıl Tedavi Edilir?

Nörodejeneratif hastalıkların fiziksel ve psikolojik yönetimini ele almak için rehabilitasyona multidisipliner bir ekip yaklaşımı sunulmaktadır. Hastalar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere eksiksiz bir ekipten bakım yardımı almalıdır;

Nörologlar,

Fizikçiler,

Fiziksel terapistler,

Konuşma patologları,

Uyku uzmanları,

Ürologlar,

Kulak burun boğaz uzmanları,

Psikiyatrisiler ve Psikologlar,

Kardiyologlar,

Solunum terapistleri,

Pulmonologlar,

Diyetisyenler hastalığın tedavisinde önemli rol oynar.

Dünyanın hemen hemen her yerindeki insanlar, beyin hücrelerinin ölümüne yol açan hastalıklar olan nörodejeneratif hastalıklarla boğuşmaktadır. Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığı gibi bazı nörodejeneratif hastalıklar bazal gangliyonları etkiler. Ayrıca motor zorluklara neden olur. Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demansta ise hafıza kaybına neden olan hastalıklardır.

Bu bahsettiğimiz nörodejeneratif hastalıklar, bir insanın sahip olabileceği en kötü hastalık türleri arasındadır. Bunun bir nedeni, nörodejeneratif hastalıkları olan insanları nasıl tedavi edeceğimizi hala bilmememizdir. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar ve bilim adamları, bu hastalıklara sahip insanlara yardım etmenin bir yolunu bulmak için çok çalışıyorlar. Bununla birlikte, nörodejeneratif hastalıklar için kök hücre tedavisi büyük umut vaat ediyor.

Tedavi için en başta nörodejeneratif bozukluklardan sorumlu genleri bulmak gerekmektedir. Hücre ölümünün nasıl gerçekleştiğini ve nörodejeneratif bozuklukları nasıl etkilediğini incelemek önemli bir adım olacaktır. Semptomları kontrol altına almak için kullanılan ilaçlar çok etkili olabilir. Semptomları yönetmek ve günlük aktiviteleri sürdürmek için diğer yaklaşımlar arasında fizyoterapi, konuşma patolojisi, mesleki terapi ve psikiyatri bulunur. Nörodejeneratif bozuklukları olan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmek için tipik olarak multidisipliner bir yaklaşım uygulanır.