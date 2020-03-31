Negatif Enerjimizi Üzerimizden Atmak İçin Yapabileceğimiz Şeyler

Kuantum olumlama tekniklerini uygulayın

Kuantum olumlama, kendimizi ifade ediş şeklimizle ilgilidir. Sözcükler yaratıcıdır. Hatta şaka mahiyetli söylediklerimiz bile, beyin tarafından bilinçaltına kaydedilir. Çizgi bu denli incedir. Bilinçaltımız -me ve -ma eklerini tanımaz. “Hastalık bulaşmasın” derseniz, içinde ‘bulaş’ kelimesini barındıran ifade, zihnini doğrudan buna odaklar. Bunun yerine ‘hastalıktan korunmalıyım’ demek gerekiyor. “Sıkıntılar bize uğramasın” dediğinizde de ‘uğra’ demiş oluyorsunuz aslında, çünkü evrenden yankılanan ifade bu oluyor. Bunun yerine, ‘sıkıntılar bizden uzak dursun’ diyebilirsiniz. ‘Korkmuyorum’ değil, ‘güvendeyim’ gibi olumlamaları ifadelerinize katabilirsiniz. Zamanla alışkanlık haline gelecektir. Yaşam, en iyi tutumları kazanmak için bir fırsattır. Mesele bu gücü lehimize çevirmekle ilgili.

Koronavirüsün zihninizdeki adını değiştirin

Pandemi haline gelen Koronavirüsü, düşman değil, eğitmen olarak nitelendirin. Bunu yapmak, paniği güce dönüştürmenizi sağlar. Salgını savaşılacak bir şey gibi görürseniz yenilme payı bırakmış olursunuz. Aynı zamanda karşınıza savaşmanız için daha çok sebep çıkarmış olursunuz ve bu süreç sizi daha fazla yıpratır. Yaşanan kötü olayların kaygı veren tarafına değil, bir eğitmenlik üstlenerek hayatınıza kattıklarına ve katacaklarına odaklanın. Daha önce elde ettiğiniz başarıları ve gelecekte yapmayı planladığınız şeyleri bir kâğıda yazarak göz önünde tutun. Gelecek hedefleriniz doğrultusunda yapmanız gereken şeyler üzerinde düşünün.

Şikâyet etmeyi bırakıp, olaylara tevekkülle yaklaşın

Şikâyet, evrene, kötü şeylerin başınıza gelmesi için verilmiş bir emirdir. Korku haliyle beraber yaptığınız yakınmaların olumsuz yansıması daha hızlı gerçekleşecektir. Çünkü korku hâli titreşimi en yüksek enerji frekanslarındandır. Tevekkül, tam da bu noktada gündeminize yerleşmelidir. Mucizeler, tevekkül algısını oluşturduktan sonra gerçekleşir. İlahî nizama güvenip, tam teslimiyet hâline bürünmek gerekir. Kabule geçmek için birçok yönteme başvurulabilir. Örneğin; inançlar, bağlandığımız en pozitif düşüncelerdir. Meditasyon, yoga, insanı empatiye yönelten manevi davranışları yücelterek, tıpkı metalleri altına dönüştüren bir simyacı gibi; ruhunuzu saf hâline geri çevirebilirsiniz. Bu süreçte; sürekli şikâyette bulunan, olayların yalnızca olumsuz taraflarını yansıtan insanları sosyal medya hesaplarınızdan uzaklaştırın. Kaygı verici haberleri bilinçli olarak yaymaya çalışanlara karşı uyanık olun ve kendinizi koruyun. Sosyal medya üzerinden sadece size iyi gelen kişilerle iletişime geçin.

Koronavirüs paniğini Om sesiyle dengeleyin

Negatif kordon bağlarını kesmek; iç dünyamıza yolculuk yaparak, benliğimizi, içimizdeki kayıp insanı arayarak mümkün olur. Basamak basamak, insana dair olan tüm duygularınızın dehlizlerine inip farkındalık düzeyinizi arttırmak için günde yarım saatinizi meditasyona ayırabilirsiniz. Yeni başlıyorsanız, yönlendirmeli meditasyon videolarından faydalanabilirsiniz.

Dikkatinizi nefesinize yönelttiğinizde iç huzurunuzu arttırırsınız. Duru bir zihne kavuşursunuz ve sadece zihinsel değil fiziksel olarak da iyileşme sağlarsınız. Meditasyon; kan basıncınızı düşürerek, kalp sağlığı ve yüksek tansiyon üzerinde olumlu etki bırakır. Ayrıca stres sebebiyle bozulan uyku düzeninizi yeniden kazanmanızı ve daha derin bir uykuya kavuşmanız sağlar, hafızanızı güçlendirir.

Düzenli nefes almak da meditasyonun temel noktalarından biridir. Bu noktada, meditasyon denildiğinde ilk akla gelen şeylerden biri olan “AUM” a da kısaca değinmek istiyorum.

A ve U harflerinin birleşimi O sesini verdiği için “OM” olarak bilinir. Araştırmalara göre, evrenin yaratılışı esnasında ortaya çıkan ses olarak kayıtlara geçmiştir. AUM evrensel bir kelimedir ve zihni berraklaştırır. Evrenin ritmi anlamına gelir.

“A” yaratılmayı,

“U” devam ettirmeyi,

“M” sonlandırma döngüsünü ifade eder.

Derin bir nefes aldıktan sonra ilk ve son harflerini uzatarak söylemeniz gerekir ve bu şekilde söylediğinizde “M” harfinin ağzınızdan âdeta bir titreşim gibi çıktığını fark edeceksiniz. Söylerken mutlaka sesinize odaklanın. Bu sesi her tekrarlayışınızda, evrensel yaşam enerjisiyle aynı titreşime gelip, uyum yakalamış olursunuz. En az on beş dakika boyunca bu çalışmayı yaptığınızda zihninizin içinde yankılandığını bariz şekilde hissedersiniz ve sinir sisteminiz dinginleşir.

Konsantrasyonunuzu nefes alışverişinizde toplayarak zihninizdeki blokajların temizlenmesine imkân tanıyın.



Yaşam Koçu Demet Baykal