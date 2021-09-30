Nar suyu nasıl yapılır, sıkılır ve saklanır? Evde doğal nar suyu tarifi ve yapımı

Nar bol tanecikli bir yapıya sahip olduğu rengi gereği de sıkılması zor bir meyvedir. Bu yüzden de doğal bir nar suyu içmek isteyen kişiler narın kendisini alarak evlerinde sıkmakta ve pratik yöntemlerle saklamaktadır.

Nar Suyu Nasıl Yapılır?

Nar suyunu elde edebilmek için öncelikle taze nar meyvelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Nar suyu yapmak için özel meyve makineleri kullanılabilmektedir.

Bunun yanında evlerinde bazı kişiler doğal olarak da makine kullanmadan nar suyu elde edebilmektedir.

Öncelikle narlar satın alındıktan sonra suyu için tanelerinin ayrılması gerekmektedir. Bunun için en pratik yöntem ise narı ikiye ayırıp her yarım olan narın arkasına tahta bir kaşıkla hızlı bir tempoyla vurarak bir kaba tanelerini dökmektir.

Taneler ise bu işlemden sonra el ya da ayakla ezilebilir. Bu ezme sonucunda narın suyu kolaylıkla çıkacaktır. Daha sonra narlar kalan tanelerle beraber üzerine hafif su da ekleyerek ocakta kaynatılabilir. Bu kaynama sonucunda nar suyu çoğalacaktır. Nar suyu bu şekilde yapılmaktadır.

Nar Suyu Nasıl Sıkılır?

İnsanlar pratik bir şekilde narın suyunu sıkmayı araştırmıştır. Nar suyu sıkmak için evinizde bulunan meyve sıkacaklarından faydalanabilirsiniz.

Bunun yanında narın suyunu elde etmeden önce bütün olan narı tezgahta hamur gibi ovalayarak yumuşatabilirsiniz. Ardından bütün olan nara başparmaklarla masaj yapar gibi hareketler sergileyebilirsiniz.

Bu işlemi bir kaç dakika uyguladıktan sonra yine bütün olan narın orta kısmından bir bıçak yardımıyla ufak bir delik açabilirsiniz. O arada mutlaka süzgeç hazır olmalıdır. Deliği açarken narı süzgecin üzerine tutabilirsiniz. Bunun nedeni ise ovalanan ve masaj yapılan nar bir bıçak deliği sonucunda suyunu anında salacaktır.

Sanki bir limonu elinizle sıkar gibi yumuşayan narı da bu şekilde sıkarak suyunu elde edebilirsiniz. Süzgeç kullanmanızın nedeni ise narın tanelerinin ya da pütürlerinin nar suyuna karışmasını engellemektir.

Nar Suyu Nasıl Saklanır?

Sıvı olan nar suyunun uzun süre bozulmadan kalabilmesi için saklanması da büyük önem arz etmektedir. Nar suyunun sağlıklı saklanması narın güzelce süzülmesine ve iyi sıkılmasına bağlıdır.

Sıvı halde bulunan nar suyunu kağıt ya da plastik bardaklara doldurabilirsiniz. Buzlukta bu nar suyunun donması beklenir. Donan bardakları ise ardından buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. Poşetlerde donmuş plastik bardaklarda bulunan nar suyunu buzdolabında saklayabilirsiniz.

Evde Doğal Nar Suyu Tarifi ve Yapımı

Evde doğal olarak uygulayabileceğiniz çok fazla nar suyu tarifi bulunmaktadır. Örneğin kabuğuyla beraber buzdolabında dondurduğunuz narları çıkartarak ve dışarıda yarım saat bekleterek işe başlayabilirsiniz.

Sonrasında ise narın kalın olan bu kabuklarını soyarak parçalara ayırabilirsiniz. Mutfak robotuna parçalara ayırdığınız ve kabuğunu soyduğunuz narı ekleyebilirsiniz. Bu haldeyken narın üzerine biraz şeker ilave ederek narı mutfak robotundan geçirebilirsiniz.

Mutfak robotundan güzelce geçirilen nar bir kaba alınır. Üzerine ise biraz su ve limon tuzu eklenir. Bu şekilde 45 dakika dinlendirilir ve afiyetle nar suyu içebilir.

Bir başka nar suyu yapımında ise nar meyvesinin içine çeşitli meyvelerden de eklenerek lezzetlendirme söz konusu olabilmektedir. Örneğin portakal, limon, zerdeçal ve nane eklenen ürünlerdir. Nar ve şeker ile birlikte bu ürünleri bir tencerede kaynatarak da nar suyu yapabilirsiniz.