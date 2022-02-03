Magnezyum, vücut içerisinde bolca bulunan minerallerden dördüncüsüdür. Bunun yanı sıra vücudumuzda pek çok mineral bulunmaktadır. Magnezyum insan vücudunun işlevlerini yerine getirebilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Bununla birlikte magnezyum eksikliği kişilerde birçok hastalığa sebebiyet vermektedir.

Magnezyum Eksikliğinde Görülen ve Ortaya Çıkan Hastalıklar Nelerdir?

Magnezyum insan vücudunda bulunan minerallerden biridir. İnsan vücudunda bulunan magnezyumun %1'i kanda, %39'u yumuşak dokularda ve %60'ı ise kemik ve dişlerden bulunmaktadır. Bunun yanı sıra magnezyum kalp ve beyinde diğer organlara nazaran daha fazla bulunmaktadır.

Ayrıca magnezyum, kemiklerin güçlü olmasına, kalp ritminin sabit kalmasına, kan basıncının normal seviyede devam etmesine yardımcı olmaktadır. Magnezyumun vücutta düşük seviyelerde bulunması kişide ilk başlarda belirti göstermese de ilerleyen zamanlarda belirtilerini hissettirmeye başlayacak ve bazı hastalıklara sebebiyet verecektir. Bu sebeple magnezyum mineralinin insan vücudunda normal seviyede bulunması oldukça önem teşkil etmektedir.

Magnezyum eksikliğinde görülen ve ortaya çıkan hastalıklar şunlardır:

Kalp Hastalıkları

Magnezyum vücuttaki kan basıncını azaltma ve kan damarlarındaki kasları rahatlama gibi özelliklere sahip olmaktadır. Bunun yanı sıra magnezyum kötü kolesterolü düşürmeye ve HDL'yi artırmaya yarayan bir mineraldir. Magnezyumun kişinin vücudunda normal seviyelerde bulunması kalp ritim bozukluğunu, kalp kası hastalığını ve kalp krizi riskini azaltmaktadır.

Magnezyumun yokluğu ya da azlığı kalp hastalıklarını tetiklemektedir. Çünkü magnezyumun olmadığı vücutta kan basıncı yükselir, damar kasları sertleşir ve bunun yanı sıra kalp ritim bozukluğu ya da kalp krizi riskler artmaktadır. Kişinin buna yönelik tedavi olması şarttır.

Astım

Magnezyum eksikliği ile şiddetli bir şekilde meydana gelen astım hastalığı birbiri ile ilişkilendirilmektedir. Araştırmacılara göre magnezyum eksikliğinin neticesinde akciğerlere giden hava yollarını kaplamış bulunan kaslarda kalsiyum birikmesine sebep olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla magnezyum eksikliği solunum yollarının daralmasına sebebiyet verdiği için kişi nefes alırken zorlanmakta ve şiddetli astım rahatsızlığı çekmektedir. Bu hastalık için uygun tedavi yöntemleri ile kişinin en kısa sürede tedavi olması tavsiye edilmektedir.

Psikolojik Rahatsızlıklar

Magnezyum eksikliğinde görülen ve ortaya çıkan hastalıklarda birisi de psikolojik rahatsızlıklardır. Magnezyum eksikliğinde meydana gelen psikolojik rahatsızlıklar şunlardır:

- Depresyon,

- Kronik yorgunluk sendromu,

- Anksiyete,

- Obezite,

- Dikkat eksikliği,

- Otizm,

- Cinsel sağlık sorunları ve

- Hiperaktive bozukluğu gibi sosyal hayatı olumsuz şekilde etkileyecek daha birçok ruhsal bozukluğa sebep olmaktadır.

Alzheimer

Magnezyumun eksikliği sonucunda meydana gelen hastalıklardan birisi de Alzheimer hastalığı olmaktadır. Çünkü magnezyum miktarı kalp ve beyinde diğer organlara nazaran daha yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Bu sebeple magnezyum eksikliği ilk olarak kalp ve beyini etkilemektedir.

İnsan vücudunda düşük seviyelerde bulunan magnezyum beyin içerisinde ağır metallerin birikmesine mahal verdiği uzman hekimler tarafından belirtilmektedir. Bunun yanı sıra magnezyum eksikliği multiple skleroz, Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına neden olduğu da kanıtlanmış durumdadır.

Magnezyum Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

Magnezyum eksikliğinin birtakım belirtileri bulunmaktadır. Bunlar;

Saç dökülmesi

Huzursuz bacak sendromu

İştahsızlık

Kabızlık

Halsizlik ve isteksizlik

Baş dönmesi

Migren atakları

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Bayılma

Kalpte ritim bozukluğu ve çarpıntı

Uykuya dalmada güçlük çekme

Unutkanlık

Depresyon

El ayaklarda uyuşma

Mide bulantısı