Limon besin değerleri: 1 Limon kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..

Limon, turunçgiller kategorisinde yer genellikle sebze olarak bilinse de aslında bir meyvedir. Özellikle C vitamini açısından zengin olması ile bilinen limon farklı besin değerlerine sahiptir.

Limon Besin Değerleri

Bir ağaç meyvesi olan ve ekşiliği ile bilinen limon, içerisinde 2.5 gram şeker bulundurmaktadır. Ayrıca 0.3 gram yağ ve 2.8 gram yağ içermektedir.

1 Limon Kaç Kalori

Diyet menülerinde sıkça yer alan limon, toplamda 29 kaloriye eşit gelmektedir. Düşük kalorili olması ve yüksek vitamin içermesinden dolayı her mevsim tüketilen bir meyvedir.

Protein ve Karbonhidrat Değerleri

Yüksek oranda C vitamini içermesi ile bilinen limon, belirli bir oranda karbonhidrat ve protein de içerir. Limonda 1.1 gram protein bulunurken 9.3 gram karbonhidrat yer almaktadır.