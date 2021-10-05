Limon besin değerleri: 1 Limon kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..
"İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edebilmesi için gün içerisinde besleyici maddeleri alması gerekmektedir. Her bir ürün ise farklı besin değerlerine sahiptir. Ekşiliği ile bilinen limon da içerisinde farklı besin maddeleri barındırır. Peki, 1 limon kaç kaloridir? Limonun besin değerleri nelerdir? Karbonhidrat ve protein değerleri kaçtır detayları ile derledik."
Limon, turunçgiller kategorisinde yer genellikle sebze olarak bilinse de aslında bir meyvedir. Özellikle C vitamini açısından zengin olması ile bilinen limon farklı besin değerlerine sahiptir.
Limon Besin Değerleri
Bir ağaç meyvesi olan ve ekşiliği ile bilinen limon, içerisinde 2.5 gram şeker bulundurmaktadır. Ayrıca 0.3 gram yağ ve 2.8 gram yağ içermektedir.
Diyet menülerinde sıkça yer alan limon, toplamda 29 kaloriye eşit gelmektedir. Düşük kalorili olması ve yüksek vitamin içermesinden dolayı her mevsim tüketilen bir meyvedir.
Protein ve Karbonhidrat Değerleri
Yüksek oranda C vitamini içermesi ile bilinen limon, belirli bir oranda karbonhidrat ve protein de içerir. Limonda 1.1 gram protein bulunurken 9.3 gram karbonhidrat yer almaktadır.