Kvas Nedir? Kvasın Faydaları Nelerdir?
"Kvas,çavdar ekmeğinin mayalanması ile ortaya çıkan fermente bir içecek. Rus içecekleri arasında çok popüler olan kvas fermente içecekler arasında oldukça popüler. Peki kvasın faydaları neler? Kvas nasıl yapılır? "
Bağırsak sağlığımız için beslenmemize farklı türde fermente besinleri dahil etmeliyiz. Ev sirkesi, kombucha, ev turşusu, kefir, sauetkraut, kvas, ev yoğurdu gibi fermente besinleri sıklıkla tüketmeliyiz.
Kvas, orta çağlardan beri doğu Avrupa'da geleneksel hale gelen pancar kullanılarak yapılan fermente bir içecektir. İlk olarak maya olarak çavdar ekmeği kullanılıyordu, hala da çavdar mayasıyla yapanlar var fakat artık artık her türlü fermente besin mayaları ve probiyotik kültürler hazır olarak satılıyor.
KVAS NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
- 4-5 adet kırmızı pancar
- 1 adet sarımsak
- 3 tatlı kaşığı kaya tuzu
- 2 adet saşe probiyotik (150 ml kefir veya yoğurt suyu)
- 5 litrelik cam kavanoz
- Su
Tarifi:
- Pancarların kabuklarını soyup küp küp doğrayın.
- Sarımsakları soyup üzerine vurarak hafif ezin.
- Kavanoza biraz su ile tuz ve probiyotik saşeleri koyarak eritin.
- Ardından üzerine diğer tüm malzemeleri ekleyin, sebzeler 1/4, su 3/4 olacak kadar su ekleyin.
- Kavanozun ağzını tülbentle kapatıp lastikle sabitleyin.
- Doğrudan ışık görmeyen bir yerde oda sıcaklığında 7 gün bekletin.
- Aklınıza gelirse birkaç gün cam kavanozu biraz sarsabilirsiniz.
- 7 gün sonunda içeceğiniz hazır, süzüp tüketebilirsiniz.