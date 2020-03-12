Kvas Nedir? Kvasın Faydaları Nelerdir?

Bağırsak sağlığımız için beslenmemize farklı türde fermente besinleri dahil etmeliyiz. Ev sirkesi, kombucha, ev turşusu, kefir, sauetkraut, kvas, ev yoğurdu gibi fermente besinleri sıklıkla tüketmeliyiz.

KVAS NEDİR?

Kvas, orta çağlardan beri doğu Avrupa'da geleneksel hale gelen pancar kullanılarak yapılan fermente bir içecektir. İlk olarak maya olarak çavdar ekmeği kullanılıyordu, hala da çavdar mayasıyla yapanlar var fakat artık artık her türlü fermente besin mayaları ve probiyotik kültürler hazır olarak satılıyor.

KVAS NASIL YAPILIR?



Malzemeler:

4-5 adet kırmızı pancar

1 adet sarımsak

3 tatlı kaşığı kaya tuzu

2 adet saşe probiyotik (150 ml kefir veya yoğurt suyu)

5 litrelik cam kavanoz

Su

Tarifi: