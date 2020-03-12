Sauerkraut (Alman Lahana Turşusu) Nedir? Faydaları Nelerdir?
"Fermente besinler daha sağlam bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmazlarımız arasında. Bağırsak bariyerimizi güçlendirmek için; ev turşusu, ev sirkesi, kvas, kombu çayı, sauerkraut, yoğurt, kefir gibi fermente besinleri bolca tüketmeliyiz. Peki fermente besinlerin gözdesi olan Alman lahana turşusu olarak bilinen sauerkraut nedir, faydaları nelerdir? Sauerkraut nasıl yapılır? "
Sauerkraut ((Alman Lahana Turşusu) Faydaları
- Bağışıklık sistemini güçlendirir
- Çok besleyicidir
- Sindirimi kolaylaştırır
- Kilo vermeyi kolaylaştırır
- Beyin sağlığının korunmasında etkilidir
- Bazı kanser risklerini azaltabilir
- Kemik gelişimine katkı sağlar
- Kalp sağlığını korur
Sauerkraut Nasıl Tüketilir?
Sağlıklı bir besin kaynağı olan Sauerkraut özellikle et yemeklerinin yanında, salataların içine koyularak veya tavuk ızgaranın yanında servis edilebilir. Tek başına ya da yemeklerle tüketilebilir. İyi bir iştah açıcıdır ve mideyi sindirime hazırlar. Alman geleneğinden gelen Sauerkraut, yemeklerden önce misafire ikram edilirmiş. Bu nedenle yemeğe Sauerkraut ile başlamak sindirim için çok önemlidir.
Sauerkraut (Alman Lahana Turşusu) Tarifi
Malzemeler:
- Lahana,
- Tuz (1,5 kiloluk lahana için 20-25 gram tuz)
- Cam kavanoz.
Tarif:
- Lahanaları ince ince doğrayın.
- Paslanmaz çelik ya da cam kaba alıp tuz ile iyice ovun.
- Ardından bir gece bekletin. İyice sulanması için arada ellerinizle alt-üst edin.
- Üzerinde suyu biriktiğinde doğru zaman geldi demektir.
- Ardından cam kavanoza içinde hava kalmayacak şekilde sıkıştırarak basın.
- En son suyu lahanaların üzerine çıkmışsa doğru yaptınız demektir.
- Bu noktada lahanaların doğrudan hava ile temasını kesmeniz gerekiyor, bunun için kavanozunuza uygun bardak veya kase kullanarak kavanozun kapağını sıkıca kapatın.
- Kavanozun üst bölümünde yeterli boşluk bırakmalısınız, ilk günler taşma olabilir.
- İlk üç gün her gün üstten bastırmanız gerekiyor.
- 3. günden sonra kavanozun kapağını açmayın çalışın, hava ile temasın kesilmesi gerekiyor.
- Oda sıcaklığında doğrudan güneş ışığı almayan yerde bekletin.
- 3-10 gün içinde sauerkraut turşunuz hazır.