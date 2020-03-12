Sauerkraut (Alman Lahana Turşusu) Nedir? Faydaları Nelerdir?

Sauerkraut ((Alman Lahana Turşusu) Faydaları

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Çok besleyicidir

Sindirimi kolaylaştırır

Kilo vermeyi kolaylaştırır

Beyin sağlığının korunmasında etkilidir

Bazı kanser risklerini azaltabilir

Kemik gelişimine katkı sağlar

Kalp sağlığını korur

Sauerkraut Nasıl Tüketilir?

Sağlıklı bir besin kaynağı olan Sauerkraut özellikle et yemeklerinin yanında, salataların içine koyularak veya tavuk ızgaranın yanında servis edilebilir. Tek başına ya da yemeklerle tüketilebilir. İyi bir iştah açıcıdır ve mideyi sindirime hazırlar. Alman geleneğinden gelen Sauerkraut, yemeklerden önce misafire ikram edilirmiş. Bu nedenle yemeğe Sauerkraut ile başlamak sindirim için çok önemlidir.

Sauerkraut (Alman Lahana Turşusu) Tarifi

Malzemeler:

Lahana,

Tuz (1,5 kiloluk lahana için 20-25 gram tuz)

Cam kavanoz.

Tarif: