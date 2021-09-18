Koronayken Aşı Olunur Mu? Korona Olduktan Kaç Ay Sonra Aşı Olunur?

Sağlık Bakanlığı’nca uygulanan Biontech ve Sinovac aşılarında randevularını alıp sırası gelen kişiler bazı soruları sık sık araştırmaya devam ediyor. Bunlardan biri de “Koronayken aşı olunur mu?” sorusu. Sırası gelenler koronavirüse yakalandıysa yine de aşı olabilirler mi? Korona olduktan kaç ay sonra aşı olunur? İşte merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

KORONAYKEN AŞI OLUNUR MU?

Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda yer alan bilgilerde "Covid-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha Kovid-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir." ifadeleri yer alıyor.

KORONA OLDUKTAN KAÇ AY SONRA AŞI OLUNUR?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden korona geçiren kişiler hakkında aşı ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.”