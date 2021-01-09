Koronavirüse Karşı Diyet Reçetesi!

Piyasayada koronavirüsten koruduğu iddialarıyla gündeme gelen gıda ve vitamin takviyelerine itibar etmeyin. Tam tahıl, fındık, zengin zeytinyağı ve susam yağı tüketimi bağışıklık sistemini güçlendireceği gibi vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olur.

Pandemi döneminde dengeli beslenme, ihtiyacınız olan tüm vitamin ve mineralleri karşılar, düzenli gıda takviyelerine ihtiyaç yok. Pandemi sürecinde nasıl beslenmeliyiz ve takviye olarak ne almalıyız soruları çok sık soruluyor.

Enfeksiyonlar esnasında vücudun enerji ve besin ihtiyacı artar. Bu nedenle COVİD-19 dahil tüm enfeksiyonlar öncesi ve sonrasında sağlıklı beslenmek çok önemli. Hiçbir yiyecek veya diyet takviyesi COVID-19 enfeksiyonunu önleyemez. Kısa süreli diyetler yerine, yaşam tarzı haline gelen sağlıklı beslenme şekli, güçlü bağışıklık sistemi oluşturmanın en önemli yoludur.

Vücuttaki iltihabı azaltan yağlar

Taze sebze ve meyve tüketimi sağlıklı diyet için ihtiyacımız olan lif, vitamin ve minerallerin çoğunu karşılıyor. Tam tahıl, fındık, doymamış yağ asitlerinden zengin zeytinyağı ve susam yağı tüketimi bağışıklık sistemini güçlendireceği gibi vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olur. Günlük 6-8 bardak su tüketimi güçlü bağışıklık sistemi için önemli. Şeker içerikli hazır meyve suları, sıvı tüketimi açısından iyi bir alternatif değil.

Turp ve mandalinayı eksik etmeyin

Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı mevsim sebze ve meyveleriyle düzenlenmiş diyettir. Ana öğünlerimizde tabağımızın dörtte biri mevsimsel sebzelerden, dörtte biri tam tahıllı ürünlerden oluşmalı. Kalan yarısı meyve, kuru baklagiller, et, yumurta, balık ve tavuk protein içeriği yüksek besinler ve süt, yoğurt, kefir veya peynir gibi mandıra ürünlerinden oluşmalı.

Ülkemizde kış ve bahar mevsimleri için en uygun taze sebzeler karnabahar, brokoli, lahana, kabak, biber, turp ve havuç. Meyvelerden ise elma, portakal, greyfurt, mandalina ve muz tercih edilmeli. Yüksek c vitamini içeriğinden dolayı narenciye daha yoğun tüketilmeli. Lif ve mineral zenginliği ve uzun raf ömrü nedeniyle kurutulmuş meyveler, bamya, patlıcan, biber ve domates tavsiye edilmekte.

Yeterli protein tüketimi, virüs ve bakteriler ile savaşan bağışıklık sistemimizin en önemli silahı olan antikor oluşumu için çok önemli ve gereklidir. Kurubaklagiller çok önemli bitkisel protein kaynaklarıdır. Kırmızı ve yeşil mercimek, nohut veya fasulye günlük, balık hafta da 2 kez tüketilmelidir.

Hekiminiz yazmadıkça almayın

Şeker ve şeker içerikli yiyecek ve meyve suları, beyaz ekmek, işlenmiş et ürünleri, tuz içeriği yüksek cips ve soslar sınırlandırılmalı.

Alkollü ürünler vitamin ve mineral emilimini azalttığından tüketimi azaltılmalı.

Sigaradan uzak durmak, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi kendimizi daha iyi hissetmemizin ve güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmamızın diğer anahtarları.

Sadece sağlıklı beslenme önerilerine herhangi bir nedenle uyamayan kişilerde, hekim kontrolü altında vitamin ve mineral takviyeleri, bu açığın kapatılmasına yardımcı olabilir.