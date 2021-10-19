Koronada Geniz Akıntısı Olur Mu, Nasıl Geçer?

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve boğaz ağrısı gibi semptomlar hem soğuk algınlığında hem de koronavirüs hastalarında karşımıza çıkan belirtiler arasında yer alıyor. Kış aylarının yaklaşması ve hava değişimiyle birlikte geniz akıntısı problemi yaşayan kişiler, özellikle koronada geniz akıntısı olur mu merak ediyorlar. İşte tüm soruların yanıtları ve korona ile grip belirtileri hakkında bilgiler...

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özgür Avinçsal, koronada geniz akıntısı, burun akıntısı gibi şikayetleri şu şekilde açıklıyor;

Koronada geniz akıntısı olur mu?

Daha önceki mutasyonlarda tat ve koku kaybı daha sık görülürken artık tat ve koku kaybı daha az görülmektedir. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı gibi semptomlar hem soğuk algınlığında hem de koronavirüs hastalarında da semptom olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Geniz akıntısı nasıl geçer?

Geniz akıntısı probleminin tedavi edilmesi için ilk aşamada aşırı mukus üretimine sebep olan koşulların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun olabilmesi için ise bu durumun yaşanmasına sebebiyet veren etkenlerin belirlenmesi önemlidir.

Bunun yanı sıra evde bazı doğal yöntemleri uygulayarak geniz akıntısı sorununu hafifletebilirsiniz. İşte o yöntemlerden bazıları;

Tuzlu su ile burnu temizlemek,

Günde en az 8-10 bardak su tüketmeye özen göstermek,

Günde 2-3 kez zencefil çayı içmek,

Üzüm suyu içmek,

Taze bal ve limon karışımı içmek,

Buruna yakın bölgeye nane yağı uygulaması yapmak,

Günde 2-3 kez sıcak çorba içmek,

Günlük olarak içilen suya az miktarda elma sirkesi ilave etmek

Grip ve nezle belirtileri nelerdir?

Grip ve nezlenin semptomları; burun akıntısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, subfebril ateş (belli belirsiz bir ateş) ve halsiz olarak sıralanabilmektedir. Ancak yeni mutasyonlar ile birlikte COVID hastaları çok farklı şikayetlerle bize başvurabiliyorlar.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı son bildirgede hastaların yüzde 50’sinden fazlasında ateş yüksekliği, kuru öksürük ve kas ağrısı saptanmış olduğu bildirilmiştir. Daha az oranda ise gastrointestinal semptomlar; ishal, karın ağrısı, mide problemleri gibi şikayetlerle de hastalar başvurabilmektedirler.