Kısırlık İle Beslenme Arasında Bir İlişki Var mı?

Beslenme tercihleri üreme fonksiyonları etkiler

Beslenme ile yaşam şekli arasında kuvvetli bağlar vardır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki doğru beslenme üreme foksiyonlarının devamlılığının ön plana çıkmasını sağlamıştır. Beslenme açısından kısırlığa sebep olan maddeler; çok zayıf ya da şişman olmak, öğün atlamak, aşırı egzersiz düzeni, fazla stresli hayat, vejetaryen olma, yemek bozuklukları, sık kilo alıp verme, düşük yağlı ve kolesterollü beslenme, kısıtlı beslenme ve yağ, süt, kırmızı et, balık, yumurta ürünleri kesinlikle tüketmemektir. Bunların haricinde çok fazla yemek yemek, aşırı hareketsizlik, yağlı ve şekerli gıdaları çok tüketmek sperm ve yumurta kalitesini zarar vererek kısırlık sorunlarına yol açabilir.

Yapılan çalışmalarda sıklıkla sebze, meyve, baklagil tüketip folik asit ve demir desteği kullanan kadınlarda hamile kalma şansının yükseldiği görülmüştür. Bunun tersine trans yağların tüketimi ile beraber insülin hormonunda işlev bozukluğu oluşur. Bu işlev bozukluğu ise kısırlığı tetikler.

Erkeklerde ise yağlı yiyeceklerin aşırı tüketilmesi sperm sayısı ve kalitesini olumsuz etkiler. Buna karşın omega 3 içerikli besinler örneğin balık yağı, ceviz, keten tohumu gibi sperm hareketliliği, şekli ve boyutu açısından fayda sağlar.

Kısırlığın diğer bilinen bir nedeni de hormonlu ve GDO içeren gıdaların tüketimidir. Hormonlu gıdalarda bulunan östrojen hormonu, erkeklerde meme büyümesine, cinsel güç kaybına yol açarken kadınlarda yumurtlamanın baskılanmasına neden olur.

Kadınlarda görülen diğer önemli nokta koyu sarı ve turuncu renkteki sebze ve meyvelerin fazlaca tüketimi adette düzensizliğe, kalitesiz yumurta üretimine neden olmasıdır. Erkeklerde ise alkol alımı, testislerde toksik etki yaratarak ereksiyon kaybı, sperm sayısı ve kalitesinde düşüşe sebep olur.

Kadınların günde 4 fincandan fazla kahve tüketimi östrojen seviyesinin azalması sonucu yumurta kalitesizliğine sebep olur. Hem kadın hem de erkeklerde sigara kullanımı oldukça tehlikelidir ve düşük kalorili diyetlerden kaynaklı demir, çinko, protein alımının kısıtlanması kısırlığa sebep olur.

Anne baba olmak isteyen çiftler sağlıklı beslenme düzenin tercih etmelidir. Tüm besin gruplarının meyve, sebze, karbonhidrat ve etin dengeli olduğu şekilde beslenmelilerdir. Günlük kalori alımlarını ise normal vücut kilolarını koruyacak şekilde planlamalılardır.

Kısırlık tedavisi gören çiftler süreci kolaylaştırmak ve hızlandırmak için tedavinin yanında konusunda uzman bir diyetisyen ile çalışarak sağlıklı bebeklerine kavuşabilirler.