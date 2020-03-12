Kaşlarınız Yüz Hatlarınıza Uygun mu?

Yüz tipine en uygun kaş şekli nasıl seçilir?

Yüz şekline göre kaş formu belirlenirken bazı kriterler söz konusudur. Bunlar;

Gözlerin yüzdeki konumu,

İki göz arasındaki mesafe,

Kaş ve gözler arasındaki uzunluk,

Göz kapağının yapısı,

Kaşın kalınlığıdır.

Ancak yüzün çerçevesini oluşturan kaşın şekli üzerindeki en belirleyici etken yine yüzün kendisidir. Dolayısıyla doğal ama doğru dokunuşlar çok önemlidir. Bu aşamada devreye kaş kontür uygulamaları; doğallığı bozulmuş, yanlış işlem görmüş ya da uygun bir tasarıma sahip olmayan kaşlara tekrar hayat veriyor. Yüz şekline uygun olarak tasarlanan kaşlar, yüzün sahip olması gerçekte sahip olması gereken vurucu ve etkileyici ifadeyi kazanmasını sağlıyor. Kaş kontürü uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise; yüz şekline uygun kaş şeklinin profesyonel ve tecrübeli kişilerce yapılmasıdır. Çünkü hatlara göre tasarlanan kaşlar, milimetrik hesaplarla belirlenir ve belirleme işleminde birçok önemli parametre vardır. Bu noktada kişinin alanında uzman olması çok önemlidir.

Yüzünüz yuvarlak hatlara sahipse

Yuvarlak yüz hatlarına sahip kişilerin yüzündeki en geniş alan elmacık kemikleridir. Genel olarak yüzün uzunluğu ve genişliği aynı uzunluğa sahiptir. Bu noktada ihtiyacımız olan yüzün daha uzun görünmesini sağlamaktır. Bunu sağlayacak olansa kaşlardan başkası değildir. Yüz şeklinin yuvarlak olması durumunda tercih edilmesi gereken kaş şekli, yuvarlak hatlara ters köşe yapacak keskin açılı kaşlardır. Hafif açılı bir kaş, yüzün yuvarlak yapısına bir çeşit konturlama yaparak daha etkili bir görüntü kazandırır. Kaş kavisinin mümkün olduğunca yukarı olması yüzde görsel bir illüzyon yaratarak daha uzun görünmesini sağlayacaktır.

Uzun yüz hatlarına sahipseniz…

Optik bir illüzyon isteyen diğer bir yüz şekli de uzun yüz hatlarıdır. Çünkü bu uzunluğu dengeleyecek bir illüzyona ihtiyacınız var demektir. Uzunluğun doğru bir şekilde dengelenmesi, yüzün daha simetrik görünmesini sağlayarak güzelliği matematiksel olarak tamamlar. Bu aşamada kesinlikle uzak durulması gereken kaşlar kavisli formlardır. Onun yerine düz ve kavissiz bir kaş tasarımı tercih edilmelidir. Ancak düz kaşların yapay bir görünüm yaratmasını engellemek için kenarlar doğal bırakılmalıdır. Ayrıca kaşlar, gözün dış çizgisinde bitirilmemeli biraz daha uzatılmalıdır.

Oval yüz hatlarına sahipseniz

En ideal yüz şekillerinden biri olan oval yüz şekle sahip kişilerin uzak durması gereken iki önemli nokta vardır; birincisi tamamen düz kaşlar, diğeri ise çok kavisli kaşlardır. Çünkü oval yüz hatları aşağıya doğru uzanan bir görüntü yaratır. Bu görüntü kimi zaman yorgun bir ifade oluşturabilir. Bu durumu engellemek içinse göz yapısıyla uyumlu klasik ve doğal görünümlü kaşlar tasarlanmalıdır. Seçilen kaşın ucu aşağı doğru inmemelidir. İstenildiği takdirde kavisli bir formda kaş seçimi yapılabilir.

Kare yüz hatlara sahipseniz

Kare yüz hatları oldukça keskin bir görüntü oluşturur. Bu durum her ne kadar sert bir ifade yaratsa da aynı zamanda karakteristik bir silüet kazandırır. Yine de sert duruşu yumuşatmak için kaşlardan yararlanmak mümkündür. Bunun için yuvarlak ve kavisli kaşlar tercih edilmelidir. Aynı zamanda çok kalın kaşlar da seçilmemelidir. Keskinlik için yumuşak bir geçiş sağlayacak olan çok kalın ve abartılı olmayan kavisler daha soft bir ifade sağlayacaktır.

Elmas şeklinde yüz hatlarına sahipseniz

Dar bir alın ve göz yapısına, geniş yanak ve küçük çene eşlik eder. Bu komplike tabloyu dengeleyecek ana unsur kaşlardır. Ne çok kavisli kaşlarla sert bir görüntü yaratılmalı ne de düz kaşlarla yüz ifadesizleştirilmelidir. Bunun için daha çok ‘S’ formda yumuşak bir kaş modeli uygulanmalıdır.