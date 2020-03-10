Makyaj Bazı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Makyaj bazı nedir?

Makyaja başlamadan önce cilde uygulanan, makyajın daha kalıcı ve canlı gözükmesini sağlayan likit makyaj ürünlerine makyaj bazı denir. Makyajın ilk adımında mutlaka makyaj bazı kullanılır. Bu sayede cildimiz ile fondöten arasındaki bariyer makyaj bazı sayesinde güçlü bir hal alır.

Makyaj bazının işlevleri nelerdir?

-Makyajın daha kalıcı olmasını sağlamak

-Ciltteki kusurlu bölgeleri kapatmak

-Ton farklılıklarını gidermek

-Gözenekleri küçültmek

Makyaj bazı nasıl kullanılır?

Makyaj öncesinde cildi makyaja hazırlama aşaması olarak tabir edebileceğimiz bu uygulamada cildin temiz olması oldukça önemlidir. Aynı zamanda kuru cilde sahip kişilerin makyaj bazı öncesi ciltlerini nemlendirmeleri gerekir. Nemlendiricinin iyice emildiğinden emin olduktan sonra makyaj bazı kullanılmalıdır.

Makyaj bazını cildinize uygularken fırça ve sünger kullanabilmenin yanı sıra parmaklarınızla dairesel hareketler yaparak da sürmeniz mümkün. Makyaj bazını sürerken göz altlarına sürmediğinizden emin olun.

Ayrıca dikkate alınması gereken bir diğer husus ise makyaj bazının miktarıdır. Makyaj bazını ne kadar az sürerseniz o kadar fayda sağlayacaktır. Makyaj bazını sürdükten 3-4 dakika sonra cildiniz fondöten için hazır hale gelecektir.