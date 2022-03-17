Karanfil Saç Çıkarır Mı, Nasıl Kullanır? İşte, Karanfilin Saça Faydaları ve Maske Tarifleri

Çoğumuz şampuan, saç kremi ve yağlardan maskelere ve serumlara kadar saç bakım ürünlerine önemli miktarda para harcıyoruz. Ancak evde doğal yöntemlerle de saçınıza gerekli bakımı yapabilirsiniz. Bu bakım önerilerinden biri olan karanfil saça faydaları ile yardımcı olan doğal ürünler listesinde yer alıyor. Peki, karanfil saç çıkarır mı, nasıl kullanılır? İşte, karanfilin saça faydaları...

Karanfil Saç Çıkarır Mı?

Karanfil, potasyum, sodyum, omega-3 yağ asitleri, demir, manganez, K ve C vitaminleri, iyot ve lif dahil olmak üzere saç büyümesi için gerekli bir dizi besin açısından zengindir. Ayrıca saçı oksidatif hasardan korumaya yardımcı olan antioksidanlarla doludurlar.

Karanfil, saç büyümesini ve gücünü artırmaya yardımcı olabilecek yüksek düzeyde antioksidanlar ve besinler içerir. Saç derinize karanfil yağı uygulamadan önce bir yama testi yapın. Kızarıklık, yanma veya iltihaplanma gibi herhangi bir yan etki yaşarsanız kullanmayı bırakın.

Karanfilin Faydaları Nelerdir?

İşte karanfilin en yaygın olarak bilinen saç faydalarından bazıları:

1. Saç uzamasını destekler

Karanfil yağı , kafa derisine uygulandığında saç büyümesini destekleyen öjenol içerir. Bu bileşik, kafa deriniz için faydalı olabilecek antimikrobiyal ve antienflamatuar özelliklere sahiptir.

Eugenol ayrıca belirli anti-androjenik özelliklere sahiptir. Böylece androjenlerin saç kökleriniz üzerindeki etkilerini yavaşlatabilir ve androjenik alopesiden (erkek tipi kellik) muzdarip kişilerde saç büyümesini hızlandırabilir.

Eugenol ayrıca kafa derisine kan akışını teşvik ederek besin tedarikini artırır.

Saç uzamasını destekleyen maske tarifi

1-2 yemek kaşığı yoğurt, 1 buçuk yemek kaşığı hint yağı ve 5 damla karanfil yağını macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Bu macunu saçınıza ve saç derinize uygulayın.

En az yarım saat dinlenmeye bırakın.

Maskeyi sadece ılık su kullanarak yıkayın.

2. Saçınıza parlaklık katar

Karanfil yağı doğal bir saç kremidir ve nemin saçta kilitlenmesine yardımcı olur. Donuk veya kuru saçlar için etkili bir tedavi olarak kullanılabilir . Karanfil yağı , kırık uçları ve kabarmayı azaltarak parlak saçlara kavuşmanıza yardımcı olur.

Parlak saçlar için maske tarifi

4-5 damla karanfil yağı ve 5 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın.

Bu yağ karışımını nemli saça masaj yapın ve üzerine bir havlu veya ince bir bez sarın.

20 dakika dinlenmeye bırakın.

Havluyu çıkarın ve saçınızı her zamanki gibi fırçalayın.

3. Kepeği tedavi eder

Kepek, kafa derisinde pul pul dökülmesine neden olan hafif bir cilt durumudur. (5) Son derece yaygın bir durumdur ve genellikle kaşıntı ve kuruluk eşlik eder.

Kuru cilt, mantar enfeksiyonu ve aşırı yağ üretimi dahil olmak üzere kafa derisinde kepek oluşumunun birçok nedeni olabilir . Karanfil yağı, kepekten kısa sürede kurtulmaya yardımcı olabilecek güçlü antiseptik ve mantar önleyici özellikler içerir

Kepeğe karşı saç maskesi

20 adet kurutulmuş köri yaprağını toz haline getirin.

1 bardak Hindistan cevizi yağını kaynatın ve üzerine köri yaprağı tozunu ekleyin.

Soğuduktan sonra karışımı süzün ve üzerine 5 damla karanfil yağı ekleyin.

Bu yağı saç derinize ve saçınıza uygulayın ve gece boyunca dinlenmeye bırakın.

Sabah hafif bir şampuanla yıkayın.

4. Saçın erken beyazlamasını önler

Beyaz saç , yaşlanmanın talihsiz bir yan etkisidir. Ancak günümüzde artan stres ve sağlıksız yaşam tarzları, orta yaşlı ve hatta genç insanlarda saçların erken beyazlamasına neden oluyor.

Karanfil yağı, yüksek öjenol içeriği nedeniyle bu durumun önlenmesine yardımcı olabilir. Eugenol, saç millerinizi ve foliküllerinizi oksidasyon hasarından koruyabilen antioksidan özelliklere sahiptir. Ayrıca saçınıza doğal rengini veren pigment seviyelerinin artmasına yardımcı olur.

Beyazlamayı geciktiren saç maskesi tarifi

5 yemek kaşığı kına, 3 yemek kaşığı gül suyu ve 4 damla karanfil yağını karıştırarak saç maskesi yapın.

Bu maskeyi saç derinize ve saçınıza uygulayın.

Üzerine 2 saat duş başlığı takın.

Saçınızı hafif bir şampuanla yıkayın.

5. Saç dökülmesini engeller

Saç dökülmesi, dünyada saçla ilgili en yaygın şikayetlerden biridir. Dünya nüfusunun neredeyse %50'si aşırı saç dökülmesinden muzdariptir.

Saç derinizin onları yeniden çıkarabileceğinden çok daha hızlı kaybettiğinizde, saçın incelmesine, saç çizgisinin azalmasına neden olabilir.

Çevresel etkenler, genetik, kötü beslenme ve sert kimyasallar içeren saç ürünlerinin tümü buna katkıda bulunur. Karanfil yağı, saç tellerinizi güçlendirerek ve yeni saçların büyümesini teşvik ederek aşırı saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Saç dökülmesine karşı karanfilli maske tarifi

2-3 yemek kaşığı moringa yağı ve 4 damla karanfil yağını karıştırın.

Bu karışımı saç derinize masaj yapın ve 45 dakika bekletin.

Su ve hafif bir şampuanla yıkayın.

Not: Karanfil yağını saçınıza veya saç derinize uygulamadan önce daima bir yama testi yapın. Ciddi reaksiyonlara veya görme kaybına yol açabileceğinden, karanfil yağının gözünüze kaçmamasına dikkat edin.