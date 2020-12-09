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İyi Yaşam
DHA

Kapalı Ortamda Maske de Olsa Virüs Bulaşabiliyor!

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Kapalı Ortamda Maske de Olsa Virüs Bulaşabiliyor!
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"Kapalı ortamlarda 4 saat ve üzerinde geçirilen zamanlarda maske koruyuculuğunu yitiriyor. İçeride Covid-19 hastası biri varsa ve kapı, pencere kapalı ise o ortamda 4 saat kaldığınız zaman maskeli dahi olsanız virüs yüzde 100 bulaşıyor. Prof. Dr. Recep Tekin önemli bilgiler veriyor."

Kış aylarına girilmesiyle hastalıklar arttı ve kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirildiğinden virüslerin bulaşma riski daha yüksek hale geldi. Kış ayları virüsün sevdiği aylar. Bağışıklık sistemimiz zayıflıyor ve kapalı ortamlarda daha çok vakit geçiriyoruz. Covid-19 vakası içeride varsa ve kapı, pencere kapalıysa o ortamda 4 saat kaldığınız zaman maskeli dahi olsanız yüzde 100 bulaşıyor. Yasaklar kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirildiğinden geldi. Özellikle kafeler, kıraathaneler, lokantalar gibi ortamlarda vakit geçirilmesin ve virüs bulaşmasın diye geldi. Halkımızın bazı kesimi bunu dikkate almıyor olabilir.

Kapalı ortamlar bizim için en büyük risk. Kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdikçe, virüsü açık bir şekilde maske bile olsa bulaştırıyorsunuz. Bu konuda katı tedbirlerin alınması gerekiyor. Kafe ya da lokanta gibi yerlerde kaçak şekilde hizmet veriliyorsa bunlara ciddi yaptırım uygulanması gerekiyor. Bakanlık ve valilik bu konuda ciddi yaptırımlar da uyguluyor. Her türlü tedbir alıyorsunuz, insanlar da gidip kafelerde nargile içiyor. Oradaki virüsü alıp, topluma bulaştırıyor. Böylece yoğun bakımda ve hastanede yatan hasta sayısında artış oluyor. Bu nedenle kapalı ortamların bir risk olduğunu bilmek gerekiyor. Siz maske taksanız bile kapalı ortamda 4 saat vakit geçiriyorsanız o ortamdaki herkese bulaşıyor.

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