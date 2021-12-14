İnfertilite (Kısırlık) Nedir, Nasıl Teşhis Edilir? İnfertilite Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

İnfertilite aslında tam olarak kısırlık demek değildir. Kısırlık kendiliğinden veya herhangi bir tıbbi yöntem ve teknoloji ile çocuk sahibi olma şansının bulunmamasıdır. Halbuki infertilite tıbbi yöntem ve teknolojiler kullanılarak çocuk sahibi olunabilecek bir durumu ifade eder.

İnfertilite nedir?

İnfertilite, bir yıl boyunca korunmasız ve kontrasepsiyon olmadan düzenli cinsel ilişkiye girdikten sonra aktif bir hamilelik elde edememesi olarak tanımlanır.

İnfertilite belirtileri nelerdir?

Kısırlığın ana belirtisi hamile kalamamaktır. Başka belirgin semptomlar olmayabilir. Bazen kısırlığı olan kadınların adet dönemleri düzensiz veya hiç olmayabilir. Bazı durumlarda, kısırlığa sahip erkeklerde, saç büyümesinde veya cinsel işlevde değişiklikler gibi bazı hormonal sorun belirtileri olabilir.

İnfertilite nasıl teşhis edilir?

Kadın doğum ve üroloji uzmanlarının kadın ve erkekleri fiziksel muayeneden geçirmesinin ardından bazı testler uygulanır. Bu testler erkeklerde; hormon testi, genetik test, testis biyopsisi, gibi özel testleri içerir. Kadınlarda ise, yumurta kalitesini değerlendirmek için kan tahlili, hormon seviyelerinin ölçülmesi, histerosonografi ile rahimin görüntülenmesi, yumurtalık rezerv testi ve pelvik ultrason gibi muayeneleri gerektirir.

İnfertilite nedenleri nelerdir?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Süleyman Tosun, infertilitenin nedenlerini şu şekilde açıklıyor;

Bir infertilite kliniğine başvuran çiftler incelendiğinde %40 kadına bağlı nedenler,%40 erkeğe bağlı nedenler,%20 sinde de hem kadın,hem erkeğe bağlı nedenler ile açıklanamayan infertilite grubu oluşturmaktadır.

Kadına bağlı nedenler:

-Yumurtlama problemleri; PCO (polikistik over sendromu),hipogonadotrofik hipogonadizm (yumurtlama mekanizmasını yöneten hormonların vücutta üretilmemesi)

-Tubal faktörler; Tüplerin bütünlüğünü bozan geçirilmiş ameliyatlar(dış gebelik,myomektomi,yumurtalık kisti ameliyatlar,appendektomi gibikarın içi diğer ameliyatlar)

-Rahmin yapısal bozuklukları; Septum,subseptum,uterus didelfis(çift rahim) gibi doğuştan olan şekil bozuklukları olabileceği gibi sonradan rahmin ve endometriumun(embryonun yerleştiği rahim içini döşeyen tabaka) bütünlüğünü bozan ameliyatlar ve kürtaj gibi müdahaleler.Bulunduğu yer ve büyüklüğüne bağlı bazı myomlar ve rahim içi polipler.

-Genetik sorunlar; Turner sendromu, inversiyon,trans lokasyon gibi kromozom sayı ve yapısını etkileyen genetik bozukluklar embryo gelişimini olumsuz etkileyebilir.

-Sistemik hastalıklar; Tiroid bozuklukları,diyabet,böbrek hastalıkları,anemi..gibi,

-Endometriozis

-Yumurta kalitesini bozabilecek çevresel faktörler, kimyasal maddeler veya radyasyona maruz kalma

-Tedavi amaçlı kemoterapi, radyoterapi

-Cinsel fonksiyon bozuklukları, vajinismus

-Azalmış yumurtalık rezervi

Erkeğe bağlı nedenler:

-İnmemiş testis,

-Ergenlik dönemi veya sonrasında geçirilmiş kabakulak enfeksiyonu

-Geçirilmiş testis operasyonları, travma veya enfeksiyonları (orşit)

-Varikosel; Isı artışına neden olarak sperm sayı ve hareketliliğini bozabilir

-Tedavi amaçlı kemoterapi, radyoterapi

-Sperm çıkışını engelleyen tıkanıklıklar, sistemik hastalıklar (kistik fibrozis, diyabet,r etrograde ejekülasyon)

-Çevresel faktörler; Hava kirliliği, sigara, alkol kullanımı, kimyasal maddeler veya aşırı ısıya uzun süre maruz kalma.

-Genetik faktörler; Kleinfelter sendromu, inversiyon,trans lokasyon gibi kromozom sayı ve yapısını etkileyen genetik bozukluklar

-Ereksiyon problemleri, retrograde ejekülasyon