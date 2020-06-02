HPV'den Nasıl Korunulur?

HPV enfeksiyonu ülkemizdede giderek artan sıklıkla görünmekte. Hem erkekte hemde kadında ciddi sağlık problemleri yaratmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her 10 kişiden 1’inde HPV vardır. Bir yetişkinin 50 yaşına kadar HPV enfeksiyonuna yakalanma riski %80 olarak belirtilmiştir. Çoğunlukla enfekte olma yaşı 15-25 yaş arasında olmaktadır. Çoğu zaman, enfeksiyon bulaştıktan sonra belirti göstermeyip 2 -3yıl içerisinde tedavi olmadan bağışıklık sistem ile vücuttan tamamen temizlenir.

HPV nasıl bulaşır? nasıl korunabiliriz?



Human papilloma virüs (HPV)cinsel ilişki sırasında enfekte cilt bölgesinin karşılıklı teması ile ya da elle temasla bulaşır. Çoklu cinsel partner bulunması durumunda bulaşma riski artar. Prezervatiflerin mutlak koruyuculuğu yoktur, çünkü enfekte cildi tamamıyla kapatmak mümkün olamamaktadır.

Mutlak koruyuculuk olmamasına rağmen her ilişki öncesi kondom kullanımı önerilmektedir. Servikal kanser tarama testleri (pap test) aşı yapılsa bile uygulanmaya devam edilmelidir.

%10 - 20 oranında enfeksiyon vücutta kalır. Bu durumda servikal kanser veya kanser öncülü hastalık oluşturur. Ancak bu tarz kanserle ilişkili durumun ortaya çıkma süresi yaklaşık 15-20 yıl gibidir. Bu nedenle tarama programları gelişen kanser veya öncüllerini belirlemede önemli ve çok değerlidir.

HPV aşısı



Cinsel aktivite başlamadan önce aşılar yapılmışsa koruyuculuğu daha yüksek olmaktadır. Ancak tersi durumlarda (cinsel aktif, genital siğil, HPV pozitifliği, anormal smear sonucu) da yapıldığında koruyuculuk azalmakla birlikte yine vardır. Aşı hamilelikte önerilmez. Aşı diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara (HIV, chlamidia, herpes, gonore) karşı koruma sağlamaz, bazen aşıya rağmen HPV enf gelişebilir.

HPV nasıl tedavi edilir?

Siğil şikayeti ile gelen hastada ayrıntılı jinekolojik muayene ile vajen ,makat ve tüm dış genital bölge siğil kitleleri açısından taranır. Siğil virüsü ile birlikte özellikle kanser yapan HPV tiplerinin bulaş açısından rahim ağzından smear ve HPV PCR dediğimiz HPV tiplendirme testi yapılır. Bu testlerin sonucuna göre de kadınlar düzenli takibe alınır. Siğiller crioterapi, elektrokoterizasyon veya bazı yakıcı ilaç solüsyonları ile çıkarılır. Bağışıklık sistemini güçlendirecek destek tedavileri önerilir.