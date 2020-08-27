MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Aşk İlişkiler Haberleri Evlilik Haberleri Hamile Kalmak İçin Kaç Kez Seks Yapmanız Gerekiyor
GeriEvlilik Hamile Kalmak İçin Kaç Kez Seks Yapmanız Gerekiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Evlilik>Hamile Kalmak İçin Kaç Kez Seks Yapmanız Gerekiyor
Evlilik

Hamile Kalmak İçin Kaç Kez Seks Yapmanız Gerekiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamile Kalmak İçin Kaç Kez Seks Yapmanız Gerekiyor
Abone Olgoogle-news

"Hamile kalmak ciddi bir iştir. Bazı çiftler daha ilk denemede hamile kalıyormuş gibi görünürken, diğerleri de sonsuza dek deneyecekmiş hissiyatına kapılabilir. Ancak yeni bir ankete göre bir çiftin hamile kalması için gerçek bir sayı var."

Çiftler bebek denemeye başladıkları andan hamilelik testinde pozitif bir işaret aldıkları ana kadar ortalama 78 kez seks yaparlar. Bu 78 kez 158 güne veya yaklaşık 6 aya yayılır. Bir ebeveynlik sitesi 1.194 ebeveynle anket yaptı ve çoğu çiftin gebe kalmaya çalışırken ayda 13 kez seks yaptığını buldu. Bu kulağa şehvet ve zevkin 13 katı gibi gelse de, ebeveyn olma yolunda birçok çiftin bazı endişeleri var.

Erkeklerin ve kadınların yüzde 18'i , gebe kalmaya çalışırken seksin bazen bir angarya gibi hissettirdiğini söyledi. Yüzde 43'ü hamile kalma baskısı ve yapamayacaklarından korkuyor.

Gebe kalmaya çalışmak eğlenceli olabilirken, aynı zamanda zor bir iştir, streslidir ve her çift gebe kalabilecek kadar şanslı değildir, bu nedenle siz bebeğe odaklanırken birbirinizi de hatırlamaya çalışın.

Bazı uzmanlar gebeliğin pozisyonunuza da bağlı olduğunu düşünüyor. Araştırmalara göre en popüler pozisyonun misyonerlik (çiftlerin dörtte üçü tarafından kullanılır) ve ardından köpek stili (çiftlerin yüzde 36'sı tarafından kullanılır) olduğunu buldu. Diğer çiftler, hamileliğin kadının döngüsüne bağlı olarak gerçekleştiğini düşünüyor; kadınların yarısı cinsel ilişkiyi doğurgan günlere ayırmaya çalışıyor ve yüzde 39'u diyetlerini düzenliyor ve ekstra vitamin alıyor.

Gebelikte cinsel ilişki tehlikeli midir?Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük cevapladı; Gebelikte cinsel ilişki tehlikeli midir?
daha fazla video için

 

 

 

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi