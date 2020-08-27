Hamile Kalmak İçin Kaç Kez Seks Yapmanız Gerekiyor

Çiftler bebek denemeye başladıkları andan hamilelik testinde pozitif bir işaret aldıkları ana kadar ortalama 78 kez seks yaparlar. Bu 78 kez 158 güne veya yaklaşık 6 aya yayılır. Bir ebeveynlik sitesi 1.194 ebeveynle anket yaptı ve çoğu çiftin gebe kalmaya çalışırken ayda 13 kez seks yaptığını buldu. Bu kulağa şehvet ve zevkin 13 katı gibi gelse de, ebeveyn olma yolunda birçok çiftin bazı endişeleri var.

Erkeklerin ve kadınların yüzde 18'i , gebe kalmaya çalışırken seksin bazen bir angarya gibi hissettirdiğini söyledi. Yüzde 43'ü hamile kalma baskısı ve yapamayacaklarından korkuyor.

Gebe kalmaya çalışmak eğlenceli olabilirken, aynı zamanda zor bir iştir, streslidir ve her çift gebe kalabilecek kadar şanslı değildir, bu nedenle siz bebeğe odaklanırken birbirinizi de hatırlamaya çalışın.

Bazı uzmanlar gebeliğin pozisyonunuza da bağlı olduğunu düşünüyor. Araştırmalara göre en popüler pozisyonun misyonerlik (çiftlerin dörtte üçü tarafından kullanılır) ve ardından köpek stili (çiftlerin yüzde 36'sı tarafından kullanılır) olduğunu buldu. Diğer çiftler, hamileliğin kadının döngüsüne bağlı olarak gerçekleştiğini düşünüyor; kadınların yarısı cinsel ilişkiyi doğurgan günlere ayırmaya çalışıyor ve yüzde 39'u diyetlerini düzenliyor ve ekstra vitamin alıyor.