Olimpiyat yolculuğu başlıyor markaların desteği artıyor

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Geçenlerde IVECO BUS Asya ve Pasifik Bölgesi Ticari Operasyonlar Direktörü Marco Franza, IVECO BUS Global Projeler Ticari Direktörü Ahmet Örs ve Türkiye Pazarlama Müdürü Melis Orhan ile buluşup sohbet ettik. IVECO BUS da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi destekçileri arasında...

Marco Franza ile konuşurken; onun bu projeye duyduğu tutkuyu gözlerinde gördüm. “Türkiye Olimpiyat Komitesi'ni desteklemekten gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir toplu taşıma markası olarak, Türk Takımı'na eşlik etmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de bu anlaşmanın önemini vurgulamıştı. Ve “Bu anlaşma sadece milli takımlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda Türk sporunun geleceği için yapılan değerli bir yatırım” demişti.

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Ahmet Örs global projeleri yönetiyor ve topluma fayda sağlayacak birçok adımın başlangıcı olarak bu desteği görüyor.

Melis Orhan; sporcularımızı taşıyacak aracın özel olarak tasarlandığını, teknolojik olarak her türlü ihtiyaca cevap verebilecek özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Aracı birlikte gezdik.

Gerçekten de Türk sporcularına yakışan bir proje olmuş.

Biz insanları taşıyan insanlarız

Marco Franza görevi gereği daha çok Uzakdoğu’da vakit geçiriyormuş. Konuşurken anladım ki; Türkiye’yi iyi tanıyor ve daha sık gelmeye başlamış. Kendisine “Bence merkez ofisiniz Türkiye’de olmalı” diye bir yorum yaptım. Franza Türkiye’nin itici gücüne inanan bir yönetici... Ve sanki Türkiye’de daha fazla olacak.

Dedi ki...

“Türkiye'de Iveco yeni bir gelişme sürecinde. 2023 Aralık ayında Crossway araçlarımızla Türkiye'ye girdik. Muğla Belediyesi ve Balıkesir Belediyesi üç ay boyunca deneyimleme şansı buldular. Onlara hep aynı şeyi öneriyoruz; aslında çok doğru bir strateji izlediler. Belediyelerle sık sık görüşüyor, sürekli geri bildirimlerini alıyoruz.”

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Toplu taşıma araçlarındaki değişimi yakından takip edenlerdenim.

Hem çevresi, sürdürülebilir; hem de teknolojik donanımlar var.

Örneğin bu seride de sürücü mahalli otomotiv tarzı bir direksiyon simidine sahip. Kontroller sürücünün parmaklarının ucuna yerleştirilmiş, böylece direksiyon simidini bırakmadan tüm ana işlevleri kontrol edebiliyorlar.

Konfor kadar sürüş emniyeti de öne çıkıyor.

Marco Franza şöyle diyor.

“Yolcu taşımacılığı gereğinden fazla yüksek maliyetlerle gerçekleştiriliyor. Genellikle fazla maliyetli araçlarla ilgilidir. Fayda sağlamayı ve yaşatmayı önemli görüyoruz ve şu mottoyu unutmuyoruz. ‘Biz insanları taşıyan insanlarız.’ Dolayısıyla insanları en iyi anlamak ve onlara en uygun çözümleri sunmak kendimize bir görev edindik.”

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Sıfır emisyon olacak dijital çözüm artacak

Bazı şirketlerin DNA’sında sosyal projeler vardır. Olimpiyat sporcularına olan desteği ve sonrasında gelecek adımları da böyle yorumluyorlar.

Marco Franza; fair play’i desteklediklerini, aynı zamanda adil rekabeti savundukları söylüyor.

Global Projeler Ticari Direktörü Ahmet Örs; geleceğin çevreci araçlarını konuşurken şöyle dedi.

“Yeni araçlar sıfır emisyon için tasarlanacak bundan emin olabilirsiniz. Bugünün araçlarını elektrikli tasarladık. Termal konfor yani klimalar için yenilikler için çalışıyoruz. Enerjiyi daha az kullanacaksınız; daha az pil, daha az ağırlık olacak. 2028 yılı itibariyle tüm segmentleri yenileyeceğiz.”

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Otomatik sürüş teknikleri eklenecek, araçlar daha güvenli olacak. Ve söyleyeyim; yapay zeka, dijital çözümlerle birlikte toplu taşım araçları ev konforuna çıkacak.

Onlarca yıl sonra değil hem de çok yakın bir zamanda...

Otonom araçlara hazır olun

Koç ile olan ortaklıktan ayrıldıktan sonra pazarda sadece ticari araçlar ve kamyonlarla kaldıklarını söyleyen Ahmet Örs; Türkiye’yi ayrı önemsediklerini söylüyor.

Örs, “Türkiye’de sadece bir ulaşım markası olarak kalmak istemiyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle, eğitim programlarıyla ve çevre dostu teknolojilerle Türk toplumuna fayda sağlamak istiyoruz” diyor.

Marco Franza ise Türkiye’de daha fazla fabrika açmak ve yerli üretimi desteklemek ana hedeflerini olduğunu vurguluyor.

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Şuna hazırlanın yakında otonom toplu taşıma araçları olacak. Otonom araçlar; belki sürücüsüz çalışarak trafik kazalarını azaltacak ve toplu taşımada verimliliği artıracak.