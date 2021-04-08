Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Duygularınız ve mantığınız arasında kalabilirsiniz.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Zamanında yapılmayan, ertelenen işler hem enerjinizi tüketir hem de diğer işlerinizi aksatır. Bugün en iyi yapacağınız şey hiçbir şeyi geciktirmemek olmalıdır.

Zamanında gerçekleştirdiğiniz her iş size daha az stres getirir. Bu yüzden mümkün oldukça bugün öfkenizi kontrol edin. Yeni bir proje ya da yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Mülakat veya iş görüşmeleri adına harika bir gün genelindesiniz. Elinizden geldikçe kendinizi bu noktada motive edin. Güçlü bir başarı sizinle.

8 Nisan Koç burcu yorumu

İş hayatınızda önemli bir zafere doğru ilerliyorsunuz ama bugün ilk adımlarını hissedebilirsiniz.

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8 Nisan Boğa burcu yorumu

Uzun zamandır her şeyi içinize atmanız, fiziksel yorgunluğunuzun yanında ruhsal yorgunluğunuzun artış göstermesine yol açmış olabilir.

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8 Nisan İkizler burcu yorumu

Kendinize yeni bir hedef belirlemek isteyebilirsiniz. Alacağınız karar duygusallık içermeden sizleri ileriye taşıyacak bir yol haritası içermelidir.

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8 Nisan Yengeç burcu yorumu

Güvendiğiniz çalışma arkadaşlarınızın gerçek düşüncelerini öğrenmeniz sizlerde hayal kırıklığı yaşatabilir.

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8 Nisan Aslan burcu yorumu

Sizlerden maddi yardım talebinde bulunan akrabalarınız olabilir.

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8 Nisan Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal davranışlarda bulunabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken hassas olduğunuz konuları paylaşmalısınız.

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8 Nisan Terazi burcu yorumu

Zamanı verimli kullanmalısınız. Ertelediğiniz her şeyden sorumlu olacağınızı unutmayın.

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8 Nisan Akrep burcu yorumu

Duygularınızı yönetmekte bugün zorlanabilirsiniz. Amaçlarınız geleceğe yön vermek ise gerçeklerin varlığını da hatırlamalısınız.

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8 Nisan Yay burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Sevginize karşılık alarak özlediğiniz duygularınızı yeniden yaşayacaksınız.

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8 Nisan Oğlak burcu yorumu

İletişiminizde empati yapmanız çevrenizdeki kişiler tarafından eleştiri alabilir. Bu durum da sanki siz hiç böyle davranmıyormuşsunuz gibi düşündürtüp tepki vermenize neden olabilir.

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8 Nisan Kova burcu yorumu

Dost olarak yakınınıza aldığınız, aile olarak gördüğünüz kişi veya kişiler nedeniyle beklenmedik olaylar yaşayabilirsiniz.

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8 Nisan Balık burcu yorumu

Kırılganlığınız artabilir, sevgisizlikten dert yanabileceğiniz içsel çekişmelere gidebilirsiniz.

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