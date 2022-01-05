Günlük Burç Yorumları: 5 Ocak 2022 Çarşamba Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Fazla tevazunun sonu vasat insandan nasihat dinlemektir.

Ay, Zodyak'ta oldukça hızlı hareket eder ve iki günde bir burç değiştirir. Bizler sizlere Ay, o gün hangi burçtaysa ondan haber veririz. Bugün Ay, kova burcunda ilerliyor. Artık kendi sağlığınıza ve mutluluğunuza odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bu, esas olarak duygusal sağlığınızdır, ancak aynı zamanda fiziksel kontrolleri veya yeni bir fiziksel aktiviteye başlama dürtüsüne sahip olduğunuzu da gösterebilir. Her iki durumda da Ay, kötü alışkanlıklardan vazgeçme ve yeni sağlıklı alışkanlıklar edinme dürtüsünü tetikliyor. Bugün daha fazla sağlıklı beslenme ve kendinizi iyi hissetme noktalarında ne yapacağınıza bakın. Oğlak yeniayının etkileri oldukça güçlü bir şekilde ilerliyor. Çevrenizde ilişkilerinizde gereksiz davranışlar ve nasihatler duymanız mümkün olabilir. Bu kadar emeğime ya da bu kadar verdiğim değere karşılık bunları mı görmem gerekiyordu diye düşünebilirsiniz. İçinizden geleni veya elinizden geleni yaptıysanız müsterih olun. Oldurmaya da çalışmayın. Merhametten, nezaketten veya edepten nasibini almış insanların saygıdan veya ince düşünceden yoksun kişilerle yaşaması zaten büyük imtihandır. Ruhunuzun ışığını söndüren insanlardan uzak durun.

Günün motivasyon sözü: “Başarı,şevkini hiç kaybetmeden bir başarısızlıktan diğerine geçebilme kabiliyetidir.” Dan Brown

5 Ocak Koç burcu yorumu

Sosyal arkadaşlarınıza karşı üzerinizde kişisel bir baskı hissedebilirsiniz.

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5 Ocak Boğa burcu yorumu

Çalışma ortamınızda sorumluluklarınızın yetersiz kaldığını düşünerek ek görevler isteyebilirsiniz.

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5 Ocak İkizler burcu yorumu

Eğitiminizin yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz.

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5 Ocak Yengeç burcu yorumu

Endişeleriniz sorumluluk almanızı engelliyor olabilir.

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5 Ocak Aslan burcu yorumu

Partnerinizinle diyaloglarınızda zaman ve kısıtlanma konularını konuşabilirsiniz.

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5 Ocak Başak burcu yorumu

Sağlığınızı ihmal ediyorsunuz.

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5 Ocak Terazi burcu yorumu

Kendinizi yansıtırken hayat görüşünüzden bahsetmiyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

5 Ocak Akrep burcu yorumu

Ailenizi yönetmek isterken sorumluluklardan oldukça fazla dem vuruyor olabilirsiniz.

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5 Ocak Yay burcu yorumu

İletişiminiz her zamanki sıcaklığından uzak olabilir.

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5 Ocak Oğlak burcu yorumu

Finansal risk alıp almamakta kararsızlık yaşayabilirsiniz.

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5 Ocak Kova burcu yorumu

Hayatınızda sorumluluk almaktan yorulduğunuzu fark ediyorsunuz.

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5 Ocak Balık burcu yorumu

Kendi kendinize oluşturduğunuz sınırlarınız yüzünden duygularınızı açıkça ifade edemiyorsunuz.

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