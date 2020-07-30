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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 30 Temmuz Perşembe Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 30 Temmuz Perşembe Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 30 Temmuz Perşembe Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 30 Temmuz Perşembe Günlük Burç Yorumları
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"Uzman Astrolog Aygül Aydın 30 Temmuz günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 30 Temmuz Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 30 Temmuz’da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 30 Temmuz 2020 Perşembe günü burç yorumlarınız..."

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Bugün çok istediğiniz bir haber önünüze gelebilir. Buna aynı hevesle sarılmalı ve şans vermelisiniz. Duygusal hayatınızla ilgili konular bugün sizin için önemli olabilir. Sevildiğinizi hissedip içinizde belli bir güven alanı oluşturmak istiyor olabilirsiniz. Ailevi ilişkilerde bugün göreceğiniz destek sizi oldukça mutlu edebilir. Önceden yapmış olduğunuz ama onların onaylamadığı konularda haklılığınız anlaşılıyor olabilir

30 Temmuz Koç burcu yorumu

Geçmiş ilişkilerinizle ilgili bir konuda önemli bir bilgiyi bugün öğrenebilirsiniz. Öğrendiğiniz konularda önemli bir karar aşamasında olabilirsiniz.

Koç Burcu - Perşembe
Koç Burcu - Perşembe

30 Temmuz Boğa burcu yorumu

Maddi konularda bazı sorunlarla yüzleşebilir ve bazı fevri kararlar alabilirsiniz. Aileden alacağınız yardımlarla borçları yapılandırabileceksiniz.

Boğa Burcu - Perşembe
Boğa Burcu - Perşembe

30 Temmuz İkizler burcu yorumu

Sosyal çevrenizle aranızda beklenmedik ani sorunlar gündeme gelebilir. Sanki sizi bir şeylere yanlış yönlendiren onlarmış gibi sinirlerinize hakim olamayabilirsiniz.

İkizler Burcu - Perşembe
İkizler Burcu - Perşembe

30 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Uzun zamandır başlamak istediğiniz bir iş ile ilgili gereken tüm şartları sağlayabilirsiniz. Yaptığınız araştırmalarla ilgili de sona yaklaştığınızı görebilirsiniz.

Yengeç Burcu - Perşembe
Yengeç Burcu - Perşembe

30 Temmuz Aslan burcu yorumu

Kendi içinizde çözemediğiniz bazı sorunları bugün bir dost yardımı ile çözüme götürebilirsiniz. Bazen bir cümle bile aydınlanmaya yeter.

Aslan Burcu - Perşembe
Aslan Burcu - Perşembe

30 Temmuz Başak burcu yorumu

Bugün iletişim kurarken yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Üçüncü kişiler vasıtasıyla iletişim kurmak yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

Başak Burcu - Perşembe
Başak Burcu - Perşembe

30 Temmuz Terazi burcu yorumu

Çevrenizden gelen geri bildirimlerin sizi yönlendirmesinden öte geliştirmesi noktasında bir değerlendirme yapmalısınız. Her şeyin daha iyisi vardır.

Terazi Burcu - Perşembe
Terazi Burcu - Perşembe

30 Temmuz Akrep burcu yorumu

Sizi ilerletecek cesaret ve ilham bugünden sonra yaşantınızda olmaya başlıyor. Duyarlı olun ve fırsatları kaçırmayın. Yeni bir aşka yelken açmak için kendinize şans verin.

Akrep Burcu - Perşembe
Akrep Burcu - Perşembe

30 Temmuz Yay burcu yorumu

Finansal konularda bütçenizi bugün tekrar gözden geçirmelisiniz. Eğitim ve basın alanında uğraşlarınız varsa bu noktada harekete geçme zamanı.

Yay Burcu - Perşembe
Yay Burcu - Perşembe

30 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Maddi konularla ilgili beklenmedik bazı ödemeler karşınıza çıkabilir. Planladığınızın dışında bir harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Oğlak Burcu - Perşembe
Oğlak Burcu - Perşembe

30 Temmuz Kova burcu yorumu

Hayatınızla ilgili bir konuda ise aile büyüklerinizden destek görmek isteyebilirsiniz. İlişkilerde heyecan artıyor. Kendinizi sevgi ile güvende hissedebilirsiniz.

Kova Burcu - Perşembe
Kova Burcu - Perşembe

30 Temmuz Balık burcu yorumu

Yeni bir bakış açısı kazanmak için kitap okumak ya da yeni bir film ile kendinizi ödüllendirmek bugünü kaliteli geçirmenize sebep olacaktır.

Balık Burcu - Perşembe
Balık Burcu - Perşembe
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