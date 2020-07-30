Günlük Burç Yorumları: 30 Temmuz Perşembe Günlük Burç Yorumları

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Bugün çok istediğiniz bir haber önünüze gelebilir. Buna aynı hevesle sarılmalı ve şans vermelisiniz. Duygusal hayatınızla ilgili konular bugün sizin için önemli olabilir. Sevildiğinizi hissedip içinizde belli bir güven alanı oluşturmak istiyor olabilirsiniz. Ailevi ilişkilerde bugün göreceğiniz destek sizi oldukça mutlu edebilir. Önceden yapmış olduğunuz ama onların onaylamadığı konularda haklılığınız anlaşılıyor olabilir

30 Temmuz Koç burcu yorumu

Geçmiş ilişkilerinizle ilgili bir konuda önemli bir bilgiyi bugün öğrenebilirsiniz. Öğrendiğiniz konularda önemli bir karar aşamasında olabilirsiniz.

30 Temmuz Boğa burcu yorumu

Maddi konularda bazı sorunlarla yüzleşebilir ve bazı fevri kararlar alabilirsiniz. Aileden alacağınız yardımlarla borçları yapılandırabileceksiniz.

30 Temmuz İkizler burcu yorumu

Sosyal çevrenizle aranızda beklenmedik ani sorunlar gündeme gelebilir. Sanki sizi bir şeylere yanlış yönlendiren onlarmış gibi sinirlerinize hakim olamayabilirsiniz.

30 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Uzun zamandır başlamak istediğiniz bir iş ile ilgili gereken tüm şartları sağlayabilirsiniz. Yaptığınız araştırmalarla ilgili de sona yaklaştığınızı görebilirsiniz.

30 Temmuz Aslan burcu yorumu

Kendi içinizde çözemediğiniz bazı sorunları bugün bir dost yardımı ile çözüme götürebilirsiniz. Bazen bir cümle bile aydınlanmaya yeter.

30 Temmuz Başak burcu yorumu

Bugün iletişim kurarken yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Üçüncü kişiler vasıtasıyla iletişim kurmak yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

30 Temmuz Terazi burcu yorumu

Çevrenizden gelen geri bildirimlerin sizi yönlendirmesinden öte geliştirmesi noktasında bir değerlendirme yapmalısınız. Her şeyin daha iyisi vardır.

30 Temmuz Akrep burcu yorumu

Sizi ilerletecek cesaret ve ilham bugünden sonra yaşantınızda olmaya başlıyor. Duyarlı olun ve fırsatları kaçırmayın. Yeni bir aşka yelken açmak için kendinize şans verin.

30 Temmuz Yay burcu yorumu

Finansal konularda bütçenizi bugün tekrar gözden geçirmelisiniz. Eğitim ve basın alanında uğraşlarınız varsa bu noktada harekete geçme zamanı.

30 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Maddi konularla ilgili beklenmedik bazı ödemeler karşınıza çıkabilir. Planladığınızın dışında bir harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz.

30 Temmuz Kova burcu yorumu

Hayatınızla ilgili bir konuda ise aile büyüklerinizden destek görmek isteyebilirsiniz. İlişkilerde heyecan artıyor. Kendinizi sevgi ile güvende hissedebilirsiniz.

30 Temmuz Balık burcu yorumu

Yeni bir bakış açısı kazanmak için kitap okumak ya da yeni bir film ile kendinizi ödüllendirmek bugünü kaliteli geçirmenize sebep olacaktır.