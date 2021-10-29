Göz kayması neden olur, sebebi nedir? Göz kayması tedavisi nedir?

Şaşılık, doğuştan ya da sonradan olabilen bir rahatsızlık olarak tanımlanabilir. Pek çok nedene bağlı olarak meydana gelebilir. Bazı durumlarda ise bir nedene bağlı değil, genetik bir durum söz konusu olur.

Göz Kayması Neden Olur?

Göz kaymasının nedenleri arasında pek çok durum vardır. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir:

Genetik bir durum söz konusu olabilir. Kişinin ailesinde şaşılık var ise risk daha fazla demektir. Anne olan kişinin hamilelik döneminde yaşamış olduğu erken doğum, geç doğum, doğum sonrası meydana gelen travma, yüksek ateş geçirmiş olmak, zor doğum gibi durumlar göz kayması hastalığının oranını daha artıracaktır. Aniden başlayan göz kaymaları kafa içinde ya da göz içinde yer alan kitleleri haber veriyor olabilir. Göz numarası büyük olan kişilerde net görme çabası oldukça gözlerde kayma meydana gelebilir. Görme çevresinde normal şartlarda saydam bir halde olması gereken kornea ya da lenste yer alan opaklaşmalar şaşılık durumunun ilk bulguları olabilir.

Göz Kayması Sebebi Nedir?

Göz kaymasına bağlı olan sebepler doğumsal olabilmesinin yanı sıra sonradan da gelişebilmektedir. Kas felci adı verilen hastalığa bağlı olarak da göz kayması meydana gelebilir. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kafa travması ve damar hastalıkları gibi durumlar da göz kaymasına neden olan durumlar olarak bilinir. Miyop, astigmatizm, hipermetrop gibi sağlık sorunları da genel olarak genetik sebeplere bağlıdır. Bazı zamanlarda ise belli hastalıklar ile beraberinde gelen göz kaymaları vardır.

Göz Kayması Belirtileri Nelerdir?

Göz kaymasına ait olan belli başlı belirtiler vardır. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Gözü ışığı fazla bulunan ortamlarda kısmak, Yürümeden sonra meydana gelen dengesizlik durumu, Gözlerin normal olan hareketlerinin kayba uğraması, Baş ya da yüzün belli bir yöne çevrilme durumu, Fotoğraflarda yer alan gözde bulunan kırmızı reflenin sarı rengine dönme hali olarak sıralanabilir.

Göz Kayması Tedavisi Nedir?

Göz kaymasına ait bir tedavi yapılması söz konusu ise ilk önce tanı yapılmalıdır. Çocukluk döneminde olan bunun yanı sıra meydana gelen şaşılıklar muayeneler ile kontrol edilmelidir. Çocukluk döneminde gözler kendi gelişimini 7 ila 10 yaş arasında tamamlar. Bu yaş aralığı gözler için büyük önem taşır. Çocuklarda 6. ay ve 1. yaşlarda, 3 ila 3.5 yaşlarında ve 6. yaşlarda mutlaka göz muayenesi yapılmalıdır.

Her hatlıkta olduğu gibi göz kayması tedavisine de tedavi yolu şaşılık tipine, görme keskinliğine ve hastanın yaşı gibi durumlara bağlı olarak farklılık gösterir. Bu farklılıklar belirlenir ve hastaya özel olarak bir tedavi planı uygulanır. Çocukluk döneminde şaşılık tedavisi gözlük kullanımı ile sağlanmaktadır. Şaşılık zaman içerisinde düzelen bir hastalık değildir. Hasta yaşına göre uygulanan göz kapama tedavisi vardır.

Sağlam olan göz günün belli aralıklarında kapatılır ve hastada tembel olan özün kullanımı sağlanır. Yetişkin döneminde olan tedaviler ise başlangıç dönemi büyük önem taşır. Yetişkin döneminde eğer şaşılık yeni başlamışsa bu büyük önem taşımaktadır. Şaşılık durumuna göre tedavi planı uygulanır.